أي إسلام اتبع؟!  

مازن البعيجي ||

القضية كأنها حساب رياضيات أيها الإخوة والنتيجة كما ضرب الإعداد والأرقام وجمعها فواحد زائد واحد النتيجة إثنان لا يختلف عليها عاقل ، طيب تعال معي خطوة خطوة ..

♦️ ( إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ) الزمر ٣٠ . أي ، أي حي منا اليوم بالغ ما بلغ شكله ثرائه منصبه تقواه قوته صغره سيأتي يوم يرحل من الدنيا بأي طريق للموت وقتها ( تعددت الأسباب والموت!!!

♦️ ( وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) البقرة ١٣٢ . يعني غير مخول انت باختيار النهج الذي تموت عليه بعد وصل الحجة لك بل الخالق العظيم هو من أختار لك شكل العقيدة والمنهج الحق الذي لابد أن تموت عليه وهو الإسلام! ولكن يبرز سؤال هنا أي إسلام تقصد مجرد قول الإنسان "اشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله" فعلاً فقط هذا المطلوب؟ لو كان هذا هو المطلوب إذا قاتل علي عليه السلام وقاتل الحسين وسائر من رضوا صدره بسنابك الخيول سيدخلون الجنة! لكن هذا هراء وسخف من القول إذ كيف قاتل علي عليه السلام وعلي ذاته وقاتل الحسين عليه السلام والحسين ذاته بجنة واحدة؟؟؟

هذا كلام لا يقول به معتوه فضلاً عن عاقل ، إذا هذا اسلامكم الذي يساوي بين محمد بن سلمان آل تعوس وبين الآلاف من أطفال اليمن ونسائهم والكهول والشباب لأجل إرضاء أمريكا وإسرائيل تعساً لهذا الإسلام الظالم!!!

او لا هذا لا يسمى إسلام وعلينا العمل والبحث عنه بطريق علمي يحترم العقل والمعرفة ويخرجه إلى فضاء يليق بالخالق العظيم ومرادهُ وهنا قربنا نصل إلى ثمرة طيبة..

( وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآَيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ) الروم ٥٣ . إذا المطلوب إتباع خرائط الآيات وتفسيرها من مصادر وثقها الله سبحانه وتعالى وخلص نماذجها من الخلل والزلل والتحريف وإلا كيف أثق بكل من يدعي انه عارف بذلك ، فرؤساء الخليج قاطبة يرون التطبيع مع إسرائيل لا مشكلة فيه حتى وعاظ سلاطينهم فهل هذا منطق؟! او هناك من يقول لا مشكلة ببناء دور دعارة ونوادي رقص في جدة والمدينة ولهم فتاوى في ذلك هل هذا يستقيم لعاقل؟! وهل التوافق مع إسرائيل كمثال ابيع لها فقط الغاز بسعر مدعوم وشعبي لا يجد ربطة الخبز؟؟؟ هل هذا إسلام ام استسلام؟؟؟

إذا علي البحث مرة أخرى عن نموذج ومصداق الإسلام الذي يحقق مراد الله تعالى وتعاليمهُ - ذلك الإسلام الصحيح - الذي يتماشى والمنطق والعقل ويشبع الروح من كل فضائل الإسلام الروي..

وجدتها : ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ) الأحزاب ٣٣ . خارطة واضحة ويقينية لا لبس فيها في ان محمد وآل محمد عليهم السلام هم الأطهرين على الأطلاق وهم الصادقون الذي أمرنا بأتباعهم ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) التوبة ١١٩ . وقد ورد ان الصادقين هم محمد وآل محمد عليهم السلام ..وهنا كأننا وصلنا بسلام لمن علينا أتباعه فالله تبارك وتعالى هو دلنا بما ورد من آيات على نماذج ومصاديق معصومة بدلالة "تطهيرا" المفعول المطلق اي مطلق التطهير .

بمعنى آخر يقول : كيف ان هؤلاء طبقوا الإسلام بسلوكهم العملي عندما كانوا أحياء طبقوا مثلهم فهم مخولين من عندي ، لا ان تعتبر العريفي يوم حلل زواج النكاح مثلاً هو النموذج او يوم أفتى للزوجة المحصنة ممارسة السفاح من أجل جهاد النكاح هذا بعيد ومثله أبعد من إسلام محمد العفة والطهارة والنقاء والشرف والغيرة قطعاً .

إذا سيرة آل البيت عليهم السلام منهجنا ولأنها السيرة عطره وجميلة ولا يكفي لها كتاب أو كتب فضلاً عن منشور سأختار إسلام الحسين عليه السلام الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ، وقال الحسين مني احب الله من أحب حسينا ) ..

اسلام الحسين تدلني عليه نهضته بوجه الباطل الذي تمثل ببني أمية اللقطاء والقتلة والفاسدين ممن عاثوا بالإسلام الخراب كما هو نسلهم اليوم وفكرهم الذي حاول آل تعوس ومن على شاكلتهم نشره وهو إسلام القتل للمسلمين وخراب ديارهم والاستسلام لأسرائيل وتنفيذ المآسي بالمسلمين والبشرية وأمامك الوثائق والأخبار اعطني مكان فيه محب لأهل البيت عليهم السلام سلم من أذى آل تعوس وعربان الخليج فاقدي البصيرة والعقيدة!!!

فَقَالَ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ : لاَ وَاللَهِ لاَ أُعْطِيكُمْ بِيَدِي‌ إعْطَاءَ الذَّلِيلِ؛ وَلاَ أُقِرُّ لَكُمْ إقْرَارَ الْعَبِيدِ [1] ؛ ثُمَّ نَادَي‌: يَا عِبَادَ اللَهِ ! إِنِّي‌ عُذْتُ بِرَبِّي‌ وَرَبِّكُمْ أَن‌تَرْجُمُونِ ؛ وَأَعُوذُ بِرَبِّي‌ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لاَيُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ .

الحسين الذي وقف بوجه الظلم والطغيان الذي بلغ مداه وقتها إسلام الرفض ، نعم احفظوا عبارة الرفض لأن منها سمي المذهب الشيعي روافض لأننا لم نبايع أي باطل مهما كان شكله ونوعه والداعي له ولو نشرنا وطعنا واحرقنا لن نتنازل لأنها عقيدة وخواصل وادبيات الإسلام المحمدي الأصيل الحسيني وهذا هو التعريف الذي تطبقه متى قال لك مسلم أنه مسلم حاوره او اطلع على عقيدته وقل له :

هل تكره إسرائيل اذا قال نعم أحكم على أنه مسلم طبعاً إسرائيل وكل من على شاكلتها اي كل الأستكبار العالمي الصهيوني وهكذا ..

طيب أي دولة اليوم لم تخضع لأسرائيل المسيطرة على كل شيء؟ سؤال رائع وانا اشهد ان لا دولة على الكرة الأرضية إلا وهي خاضعة لأسرائيل وآسلامها قشري صوري لا يتعدى حفظ الآيات والشكل لا روح مقاومة فيه ما عدى دولة واحد فقط وفقط وفقط أنها "دولة الفقيه" الجمهورية الإسلامية الإيرانية المباركة ستقول عني صفوي لا مشكلة إذا هذا المنطق العلمي لم يوصلك لما نريد فأنا أعترف أني على دين "ولاية الفقيه" وكل محورها الرافض الرفض الحسيني للتطبيع ، إيران التي طبقت إسلام الدفاع عن المستضعفين وهاهي اليوم ترفع الظلم والخطر عن العراق بحربه ضد د١١١عش وكلكم تعرفون ما حصل ، وتدافع عن سوريا وارجعتها للوجود بعد أن سيطر الظلاميون عليها وفعلوا ما فعلوا ومثلها لبنان وفلسطين والبوسنة واليوم تهرع إلى مثل فنزويلا الغير مسلمة لاكنها أمام عقوبات إسرائيل وأمريكا مستضعفة!!!

إذا إسلام دولة الفقيه بقيادة الولي الخامنئي المفدى هو الإسلام المقاوم الذي يجب أتباعه رفعت الأقلام وجفت الصحف ..

( البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

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