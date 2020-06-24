الصفحة الإسلامية

  فداها ابوها  ..  


🖋️  الشيخ محمد الربيعي ||

 

          ▪︎نبارك لكم ذكرى ولادة السيد فاطمة المعصومة بنت الامام موسى الكاظم ( ع ) ▪︎

فداها ابوها

كلمة اطلقها احد اعضاء منظمة الاسوة الحسنة الامام موسى بن جعفر  (ع ) [ فداها أبوها ] ، الى ابنته فاطمة الملقبة بالمعصومة ، هذه الامرأة العالمة الفاهم المدركة لاحكام الله تبارك وتعالى ، حيث كانت تجيب على الاسئلة بعض الاحيان عند عدم تواجد الامام ( ع ) .

واشتهرت هذه المرأة العالمة بالقاب عدة اشهرها ( المعصومة ) ، ومن لقبها بذلك اين عضوا من اعضاء منظمة الاسوة الحسنة اخيها الامام علي بن موسى الرضا ( ع )  ، واكيدا المشار بالعصمة هنا كما هو ثابت العصمة الثانوية ، وليست هي كدرجة العصمة الواجبة المعينة الى الانبياء والرسل والمعصومين الاربعة عشر .

محل الشاهد :  وقد بين فضلها قبل ولادتها  عضو منظمة الاسوة الحسنة  الامام جعفر بن محمد الصادق (ع ) حيث صرح قائلا :  ( ان لله حرما وهو مكة ، وإن للرسول حرما وهو المدينة ، وإن لعلي بن ابي طالب حرما وهو الكوفة ، وإن لنا حرما وهو بلد قم ، وستدفن فيها امراة من اولادي تسمى فاطمة ، فمن زارها وجبت له الجنة ) ، والاشارات بحقها وبيان مكانتها عديدة ، محل الشاهد : وهذا كاشف عن عظمة هذه الانسانة ، حتى اعطت كل هذه المزايا والخصائص ، فهي عرفت كما اسلفنا بالعلم والتقوى ، والاستقامة ، وطاعة امام عصرها وزمانها .

يانساء العالم

ان امثال هكذا شخصيات عليكم قراءة سيرتهن ، بوعي وتحليل وتدقيق ، ليكن لكم مثال يقتدى به ، وان لاتجعلوا لنساء منظمة الشيطنة ، الاتي خرجن عن طريق الله تبارك وتعالى ، وسلكن بتبرجهن وباقوالهن ، وافعالهن طريق ، لم يعين لهن من قبل الله تبارك وتعالى  .

نعم تستطيع المرأة ان تكون عنصر فعالا بالمجتمع فهي نصفة ، ولكن ليس بالابتذال وحرية التبرج الزائفة ، وعدم احترام قوانين الاسرة والمجتمع .

ان المرأة كيان له خصوصيته ومكانتة في الدين والمجتمع ولذلك ، كان على الشريعة اصدار جملة قرارات لحمايتها لاهميتها وعظمتها ، فمن زادة قيمته زاد حرصك عليه ، وان شريعة الاسلام ، قد اعطت الاهتمام الكبير ، ووضعت الحقوق ، لصيانتها وكرامتها ، ولم تجعلها رخيصة لكل من هب ودب ، كما هو عليه اليوم العالم الغربي.

 الذي لو اطلعت على طبيعة حياتهم وكيف تبتذل المراة عندهم ، لكشفت انهم راعوا حقوق الحيوان اكثر من حقوق المرأة ، بل اعلنوا عن حرية مزيفة للمرأة ،كل المراد منها تدمير لمجتمعات الاسلام .

ان تلك المرأة المسلمة كانت ام الابطال والعظماء ، فماذا انجبت نساءكم يامجتمعات الابتذال والحرية المزيفة ؟!!!

نسال الله حفظ مجتمعاتنا ، وبارك الله بنساء العراق اما وزوجتا وبنتا واختا

اللهم بحق السيد معصومه فرج عن العراق واهل العراق واحمهم من هذا الوباء .

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