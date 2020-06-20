كفى أنانية يا شر البرية..!  

مازن البعيجي

على من يضحك الإنسان وهو بمثل هذا القلب النجس المملوء ادران وقاذورات؟ ويتحرك في روحه الهابطة ونفسه طوفان حسد وحقد وضغينة وكره ومع ذا يريد الوصول!؟

من قال لك أن هذا هو الصراط الذي يسلكه المؤمنون؟ ومن خلاله يصلون؟ بل كل تلك علامات هلاك وبعد عن الله تعالى الذي يريد قلوب طاهرة نقية تحب الخير ولا تبخل به وتدل عليه وتحرض الجميع لأجله! ما موجود في نفوس البعض هو سبب دمارنا وسبب كل هذه الويلات والمصائب التي تمطر على بلادنا!!!

أرجعوا إلى القرآن والعترة الطاهرة وانتظروا أي بشر أرادوا وبأي خلق طالبوا؟ أننا نشم رائحة الغدر وحب المناصب والجاه والتعالي والتباغض بكل مكان وكأنها أصبحت هي الأخلاق التي أوصى بها الشرع وليس ضدها او النقيض! وما يزيد الخطب خطباً وفجيع أن مثل هذه النفوس الشح على صدر قرار العراق والكثير من مؤسساته ومع ذا نحلم بأن ينتج منهم الخير وهذا أشبه بالمحال والمستحيل!!!

( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآَيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ) الأنعام ٢١ .

( وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ) النحل ١١٦ .

( البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..