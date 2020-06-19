الامام الصادق (ع)...ومواجهة الطائفية  

السيد محمد الطالقاني ||

لقد تعرضت الأمّة الإسلاميّة في العصر الأموي والعبّاسي الى خطر التصفيات السياسية والفكرية، حيث سادت الحالة التكفيرية والتطرف المذهبي جراء انفتاح العالم الاسلامي في تلك الفترة على المذاهب الاخرى.

فكان دور الامام الصادق (ع) في هذه الفترة هو المحافظة على وحدة الأمّة الإسلاميّة, وقيادة عملية تطهير الامة من وباء التصفية الفكرية.

فقد اعتمد الامام الصادق (ع) أسلوب تقويم الدولة وتصحيح مسارها, ومهمّة تصحيح الأفكار من خلال السجالات والمناقشات والمناظرات بين الإمام الصادق (ع) وبين المذاهب والافكار الاخرى.

وكانت خطة الامام الصادق (ع) لشيعته في ظل هذا الجو الفكري والتطرف المذهبي البقاء في جسم الأمّة وعدم الاعتزال عنها, ودعا طلابه ومحبيه الاشتراك في مجال الدرس والتدريس.

واليوم وبعد ان انجلت الغبرة في العراق وانتهى عصر الدكتاتورية الظالمة , وساد جو الانفتاح الفكري والثقافي , نرى عودة التكفيرية والتطرف المذهبي من جديد الى عراقنا الجريح على الرغم من مسك زمام الحكم بيد الاحزاب الشيعية , والسبب في ذلك هو عد التزام الاحزاب الشيعية التي تسلطت على زمام الحكم في العراق بعد زوال الطاغية المقبور بخارطة الطريق السياسية التي رسمها لنا الامام الصادق (ع) وحذر في الابتعاد عنها , ولكن حب الدنيا اعمى البصر والبصيرة لهولاء الحكام, وحدث الذي حدث, وضاع ثلاثة ارباع العراق, وسيطر الدواعش والتكفيرين على رقاب شعبنا المظلوم, وتمادى النواصب في حقدهم من اجل تمزيق اوصال العراق الجديد.

ولاسبيل للخروج من هذه الازمة الا في نزع حب الذات والانا والرجوع الى مدرسة الإمام الصادق (ع) التي هي هي النبراس والدليل والضوء المشع لتوحيد الأمّة الإسلاميّة.

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