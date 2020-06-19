الصفحة الإسلامية

الامام الصادق (ع)...ومواجهة الطائفية  


السيد محمد الطالقاني ||

 

لقد تعرضت الأمّة الإسلاميّة في العصر الأموي والعبّاسي الى خطر التصفيات السياسية والفكرية، حيث سادت الحالة التكفيرية والتطرف المذهبي جراء انفتاح العالم الاسلامي في تلك الفترة على المذاهب الاخرى.

فكان دور الامام الصادق (ع) في هذه الفترة هو المحافظة على وحدة الأمّة الإسلاميّة, وقيادة عملية تطهير الامة من وباء التصفية الفكرية.

فقد اعتمد الامام الصادق (ع)  أسلوب تقويم الدولة وتصحيح مسارها,  ومهمّة تصحيح الأفكار من خلال السجالات والمناقشات والمناظرات بين الإمام الصادق (ع) وبين المذاهب والافكار الاخرى.

وكانت خطة الامام الصادق (ع) لشيعته في ظل هذا الجو الفكري والتطرف المذهبي البقاء في جسم الأمّة وعدم الاعتزال عنها, ودعا طلابه ومحبيه الاشتراك في مجال الدرس والتدريس.

واليوم وبعد ان انجلت الغبرة في العراق وانتهى عصر الدكتاتورية الظالمة , وساد جو الانفتاح الفكري والثقافي , نرى عودة التكفيرية والتطرف المذهبي من جديد الى عراقنا الجريح على الرغم من مسك زمام الحكم بيد الاحزاب الشيعية , والسبب في ذلك هو عد التزام الاحزاب الشيعية التي تسلطت على زمام الحكم في العراق بعد زوال الطاغية المقبور بخارطة الطريق السياسية التي رسمها لنا الامام الصادق (ع) وحذر في الابتعاد عنها , ولكن حب الدنيا اعمى البصر والبصيرة لهولاء الحكام, وحدث الذي حدث, وضاع ثلاثة ارباع العراق, وسيطر الدواعش والتكفيرين على رقاب شعبنا المظلوم, وتمادى النواصب في حقدهم من اجل تمزيق اوصال العراق الجديد.

ولاسبيل للخروج من هذه الازمة الا في نزع حب الذات والانا والرجوع الى مدرسة الإمام الصادق (ع) التي هي هي النبراس والدليل والضوء المشع لتوحيد الأمّة الإسلاميّة.
ــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الامام الصادق (ع)...ومواجهة الطائفية  
الامام جعفر الصادق.. حامي العقيدة وينبوع العلوم
في يوم شهادته: الشوق للقاء الإمام المنتظر أرواحنا فداه عند الامام الصادق صلوات الله عليه
الامام الصادق (ع)...وخارطة الطريق السياسية  
▪️ اياكم والخصومة بالدين ▪️
احتجاب الحاكم عن رعيته  
الإمام الصادق جامعة عالمية لا تقدر بثمن!  
ماذا لو المشيئة جعلت لك أيها الإنسان؟!  
المراحل الستة التي يمر بها الإنسان قبل الموت من منظور القرآن الكريم  
معضلة الآيات التي يجب ان يكون لها مصداق في عصور ما بعد الرسول ص؟ (منهاج الهدى في القرآن الكريم ح٣٠).
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك