شرح متن الإسلام المحمدي الأصيل ..  

مازن البعيجي ||

الإسلام المحمدي الأصيل الحسيني!

أمامكم صورة فيها جانبين على اليسار شرطي أمريكي قذر يضع رجله على رقبة مواطن أمريكي من ذوي البشرة السوداء ويخنقه حتى الموت والمنظر يندى له جبين الحيوان والمواطن يصرخ بمختنق الصوت ويقول انا اختنق وسأموت والشرطي يزيد في قطع نفس المواطن الأمريكي المسكين حتى فارق الحياة بطريقة حقيرة مذلة لا ترتكبها الوحوش الكواسر!!!

وعلى الجانب الأيمن صورة إنسان مسلم تخرج برتبة روحاني او معمم وهو أسود البشرة ومن أصول افريقية ولكن يهوي على يده أحد مراجع الدين الكبار في دولة الفقيه إيران الإسلامية ويقبل يد الطالب المعمم بشكل يبعث على الإنسانية الحقيقية والتي هي سلوك في دولة الفقيه لا كما تفعل أمريكا ذات الشعارات الفارغة والمزيفة!!!

لذا انا بوارد شرح هذه الجملة " الإسلام المحمدي الأصيل الحسيني " فهو شعار المنتمين بقناعة إلى منهج أهل البيت عليهم السلام وجه الله تعالى والذي يحكي كل ما زخر به كتابه الكريم ..

واحفظوا هذا المتن واحفظوا شرحه والصورة المذكورة خير معبر عنه وهو يعني أن في العالم هناك أكثر من إسلام مدعى في العالم اكثر من نظرية وشعار يُرفع وكلها زائفة ولا تمت للسماء بأي صلة!!!

إلا الإسلام الحسيني اسلام التواضع والرحمة والرأفة والحنان والشعور والإحساس والحب والعشق والهيام والنجابة والطهر والذوق والعلمية والاختصاص وكل ما ناغم الفطرة الجميلة والراقية!!!

ونحن نحن نرتضع من قيم أهل البيت عليهم السلام كل سحر آخاذ تتراقص له المشاعر!!!

عندنا في إسلام الحسين عليه السلام التواضع مبدأ وحب الغير دون النظر إلى شكله على الإطلاق وما ننظر له عطائه وتدينه وأخلاقه الحميدة!

بل حتى من كان سيئا نعطف عليه ونعالجه كالمريض ونسهر عليه حتى يشفى لا نقتله على اي سبب نفسي او عنصري او اي عذر آخر!

إسلامنا اسلام الأنبياء والمرسلين والصالحين والعترة التي هي وجه الله تعالى على الأرض ..

انشروا إسلامنا على صفحاتكم وافتخروا به وأشكر الله تعالى أنكم على عشق الولاية ..

(أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم..مقال قادم نلتقي..دمتم)..