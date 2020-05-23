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بأي مقياس صدوا عن سبيل الله؟ والمسلمون خشوا من غير الله؟ (منهج الهدى في القرآن الكريم ح٢٩) السبت ٢٩رمضان المبارك ١٤٤١ الموافق ٢٣/ ٥/ ٢٠٢٠
وكالة انباء براثا
57
2020-05-23
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