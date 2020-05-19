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ماذا تعني آية انما وليكم الله في مسارات الهدى؟ (منهاج الهدى في القرآن الكريم ح٢٥) الثلاثاء ٢٥رمضان المبارك ١٤٤١ الموافق ل١٩/ ٥/ ٢٠٢٠
وكالة انباء براثا
48
2020-05-19
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