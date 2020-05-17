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مالذي يتخفى في حادثة ويطعمون الطعام على حبه؟ (منهج الهدى في القرآن الكريم ح٢٢). السبت ٢٢ رمضان المبارك ١٤٤١ الموافق ل١٦/ ٥/ ٢٠٢٠
وكالة انباء براثا
46
2020-05-17
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