الصفحة الإسلامية

العتبة العلوية: برامجنا العزائية بذكرى استشهاد امير المؤمنين (ع) ستكون دون أي حضور


أعلنت العتبة العلوية المقدسة ان برامجها العزائية في ذكرى استشهاد امير المؤمنين (ع) ستكون بدون حضور جماهيري، داعية الموالين الى الالتزام بالإجراءات الصحية واداء الزيارة عن بعد.

وقال رئيس قسم الاعلام في العتبة وعضو مجلس إدارتها فائق الشمري في حديث صحفي أن “احياء ليالي استشهاد امير المؤمنين عليه السلام وليالي القدر ستبدأ الليلة من خلال برامج عزائية اعدت وفق الإجراءات الصحية الهادفة للوقاية من فيروس كورونا، حيث تقام جميع البرامج دون حضور جماهيري وستبث عبر قناة العتبة ومواقعها الالكترونية”.

وأضاف الشمري أن “على المحبين والموالين وسط هذه الظروف الصحية أن لا يأتوا للمرقد الطاهر ويقدمون تعازيهم من خلال شاشة قناة العتبة العلوية ومواقعها الالكترونية التي تبث بشكل مباشر وتقدم خدمة الزيارة بالإنابة”.

واشار الى ان “العتبة رفعت يوم أمس راية الحزن على قبة مرقد الامام امير المؤمنين عليه السلام ونشرت معالم السواد في ارجاء الصحن المطهر والمنطقة المحيطة به والشوارع المؤدية اليه”.

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