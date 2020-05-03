الصفحة الإسلامية

شبهات في عصمة الأنبياء (ع) وردّها  (7): في عصمة ابراهيم (ع)  


محمّد صادق الهاشمي

 

إنّ أعلى مقام قد وصل إليه إبراهيم (ع) هو مقام « رؤيته عالم الملكوت».

توضيح ذلك: أنّ هناك مصطلحين يترددان كثيراً في القرآن الكريم، هما ( عالم المُلك، وعالم الملكوت)، فما المقصود منهما؟ فمن الضروري أن نشير بإيجازٍ  إلى ذلك:

1. إنّنا - معاشر البشر – لا نرى إلّا الأشياء والأعيان الثابتة في الخارج الواقعة في مساحة أنظارنا، وهذا ما يعبُّر عنه في القرآن بـ « عالم الشّهادة (أي المشاهد والمحسوسات)، أو عالم الملك».

2. أمّا عالمُ ما وراء الحسّ فيعبّر عنه بعالم « الملكوت»، وهذا العالم بالنسبة لنا يعتبر غيباً، ولكنّه بالنسبة لإبراهيم (ع)  فيعتبر مشاهداً محسّوساً؛ لأنّ الله قد أطلعه على هذا العالم، قال الله تعالى: {وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين} [الأنعام: 75]، فهو يشاهد الملائكة، وكلّ ما ملك الله وغاب عن حواسّنا، فهو يشاهد  بنور الله أنوارَ جماله وجلاله، فقد وصل إبراهيم إلى مرحلةٍ عبّر عنها القرآن «الموقنين»، وقد لا يصل إليها كلّ إنسانٍ وإنْ سعى سعيه، قال تعالى:{ولكلّ درجات ممّا عملوا} [الأنعام: 132].

ولكنْ رغم ذلك فإنّ هناك شبهاتٍ قد يقع فيها كثيرٌ الناس، منها  قوله تعالى: { فلمّا جَنّ عليه الليلُ رأى كوكباً قال: هذا ربي، فلمّا أفل قال لا أحبّ الآفلين * فلمّا رأى القمر بازغاً  قال :هذا ربّي، فلمّا أفل: قال: لئن لم يهدني ربّي لأكونَنّ من القوم الضّالين * فلما رأى الشمسَ بازغةً قال: هذا ربّي؛ هذا أكبر، فلمّا أفلت قال يا قومِ إنّي برئ ممّا تشركون ...}[ الأنعام: 76 – 78].  وقد اُشكل على هذا النصّ القرآنيّ بإشكالين:

(الأوّل): إنّ ظاهر هذه الآيات أنّ إبراهيم كان ضالّاً، ولم يكن مهتدياً عارفاً بربّه، بل كان في فترةٍ من حياته باحثاً عن ربّه، يتأرجحُ في اعتقاده بين الكواكب التي كان قومُه يعبدونها، فكيف يدّعي مع هذا الظهور أنّ الأنبياء مهتدون منذ الصّغر.

(الثاني): أنّ إبراهيم لمّا أشار للشمس قال: (هذا)، وهو خطأٌ ؛ لأنّ كلمة « الشمس» مونثةٌ، والصحيح أن يشار إليها بلفظ: «هذه»، فكيف وقع هذا الخطأ في ما حكاه الله عن إبراهيم؟

أمّا (جواب الإشكال الأوّل): فإنّ إبراهيم حينما كان يقول: « هذا ربّي» كلّما طلع كوكبٌ لم يكن شاكّاً بربّه، بل كان يجاري قومَه في اعتقاداتهم؛ ليثبت لهم عدم صلاحية الكواكب للربوبيّة؛ لأنّها آفلةٌ، والآفلُ زائلٌ فلا يصلحُ أنْ يكون مدبّراً للكونِ، وقد أجاد في ما أفاد السيّد علم الهدي (تـ : 436هـ) حيث قال: «... إنّما قال فارضاً ومقدّراً على سبيل الفكر والتأمل» انتهى [تنزيه الأنبياء: ص 21 انتهى]، لقد كان آخذاً بقلوب قومه أخذاً هادئاً ليقتلع من قلوبهم عقيدةً راسخةً.

وهذا الاُسلوب في الدعوة اُسلوبٌ قرآنيٌّ ، فما ظنّك بفرعون المدّعي للربوبيّة، إذْ يأمر الله موسى (ع) قائلاً لهما : {إذهبا إلى فرعون إنه طغى* فقولا له قولاً ليّناً...}، وقال تعالى: { اذهبْ إلى فرعون إنه طغى* فقلْ هل لك إلى أنْ تَزكّى * وأهديك إلى ربّك فتخشى }[النازعات:17 – 19]، وقال تعالى: { ولا تسبّوا الذين يدعون من دون اللّه...}[الأنعام: 108]، وعلى هذا فلا بدّ لإبراهيم من اتباع هذا الاسلوب في الدعوة. قال الفيض الكاشانيّ (تـ : 1091 هـ ) في تفسيره «الصافي» ج 2، ص 134: « وكان ما احتجّ به على قومه [هو] ما ألهمه الله وآتاه، كما قال الله: {وتلك حجّتنا آتيناها إبراهيم على قومه...}[الأنعام: 82]. أي أنّ هذا الأسلوب في الدعوة هو ما علّمه الله وأراده أنْ يكون طريقاً في للهداية. ويؤيّد ذلك: أنّ هذه الآيات جاءت بعد الآية التي تحكي قول الله مباشرة : {...  نري إبراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين}[الأنعام : 75] ، فكيف يقال: إنّ إبراهيم كان شاكّاً والقرآن يصرّح أنّه من الموقنين.

أمّا (الإشكال الثاني) فقد اُجيب عنه بوجوهٍ منها:

1. أنّ الله نقل قول إبراهيم مراعياً فيه لغة إبراهيم التي تكلّم بها، وهي «السّريانية» التي لا يُراعى فيها التأنيث التذكير، كأغلب اللغات الأعجمية.

أقول: هذا الاحتمال لا تساعد عليه الآيات التي حكي الله فيها كلام إبراهيم الآخر، مراعياً فيه التذكير والتأنيث، فقال ‏ في خصومته مع النمرود، مشيراً إلى الشمس بالتأنيث، بقوله: « بها »، {قال إبراهيم فإنّ الله يأتي بالشّمس من المشرق فأتِ (بها) من المغرب}[ البقرة: 258]، وقال في شأن الأصنام: {ما هذه التماثيل (التي أنتم لها) عاكفون}،[الأنبياء: 52].

2. إنّ إبراهيم أشار إلى الشمس قاصداً الجرم أو الكوكب، أو، كما صدّر به الحديث عن الكواكب، فلم يكن إبراهيم سريانياً لا يجيدُ العربية.

3/ 5 / 2020م ، الموافق :  9 / من شهر رمضان / 1441هـ .

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المشاكل الاجتماعية نتاج تجاهل المجتمع لأوامر الله  
شبهات في عصمة الأنبياء (ع) وردّها  (7): في عصمة ابراهيم (ع)  
بالفيديو .... منهج اعداد المنتظرين في دعاء الافتتاح (الحلقة الثالثة)
ومضات من دور السيدة زينب ( عليها السلام ) في واقعة الطف  
غبطة الموت
قصة غريبة جداً عن مؤذن يوم القيامة! (منهاج الهدى في القرآن الكريم ح٧) الجمعة ٧ رمضان المبارك ١٤٤١ الموافق ل١/ ٥/ ٢٠٢٠
كيف ننصر الإمام أرواحنا فداه ونستعد له؟ الجمعة ٧ رمضان المبارك ١٤٤١ الموافق ل١/ ٥/ ٢٠٢٠
شبهات في عصمة الأنبياء (ع) وردّها  (6) : في عصمة النبيّ يوسف (ع)  
دعاءنا لغيرنا في شهر رمضان المبارك والشراكة مع الله جلّ وعلا في الإجابة حديث الجمعة الديني ٧ رمضان المبارك ١٤٤١ الموافق ل١/ ٥/ ٢٠٢٠
نفحات رمضانية..الورع عن محارم الله  
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 76.57
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
مرتضى : ان شاء الله يبيعولنا مسلة حامورابي وبوابة النصر وكل الاثار العراقية المهربة.. اللهم افقرهم واغننا ...
الموضوع :
بسبب كورونا فرنسا تبيع "أثاثها العريق" لدعم المستشفيات بالمواد الطبية
مرتضى : والنعم منهم ومن كل شريف يساهم في بناء وطنه.. اذا تكاتف العراقيين فسيتخطون كل الصعاب ويتقدمون في ...
الموضوع :
رجال أعمال عراقيون مقيمون بالصين يتبرعون لبلدهم بـ 30 طنا من المساعدات الطبية
مرتضى : تحالف الكذابين لعنهم الله.. ...
الموضوع :
تحالف العدوان بقيادة السعودية يعلن وقف إطلاق النار في اليمن
مرتضى : اللهم فرج عن شيعة البحرين والجزيرة العربية اللهم دمر الطغمة الفاسدة الحاكمة هناك اللهم فك اسرانا وسجنائنا ...
الموضوع :
أنين شعوب جزيرة العرب!  
مرتضى : متى ما سلم الاقليم نفط كركوك كاملا بيد الحكومة المركزية ..صار له الحق في صرف رواتب موظفيه ...
الموضوع :
الاقليم يرسل ‘فاتورة صادمة’ الى بغداد: ادفعوا هذه المبالغ!
مرتضى : هذا ما يسمى حب الوطن ... اللهم زد في قلوبنا حب الوطن .. لا يتطور اي بلد ...
الموضوع :
رجال أعمال عراقيون مقيمون بالصين يتبرعون لبلدهم بـ 30 طنا من المساعدات الطبية
مرتضى : امريكا المسؤول الاول عن كورونا الم تنتجه هي.. ...
الموضوع :
واشنطن: سنحمل الصين مسؤولية تضرر العالم بشان اخفاء معلومات عن كورونا
عدي : ان من الضروري التخلص من كل هذة الآفات الضارة التي تفتك وتنهب الشعب العراقي باسم الدين وغيرها ...
الموضوع :
المالكي يطلق سراح شيخ الارهابيين(تركي طلال الكرطاني)
حسين كاظم : لماذا لم نرى هذه المذكرات على شكل كتاب ...
الموضوع :
هذا ما حصل في الزنزانة حينما اعترفت تحت وطأة التعذيب عام ١٩٧٦ (الحلقة الاولى)
فيسبوك