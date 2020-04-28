الصفحة الإسلامية

⭕ الصوم العشائري ⭕    


الشيخ محمد الربيعي

 

[ وأنذر عشيرتك الاقربين ]

الترابط العشائري ومنظومته الادارية والقانونية  ميزة جملة من البلدان ومنها العراق منذ القدم حيث كان سائد عند العراقيين ومازال التحاكم  الى العرف العشائري ،حتى عندما احتلت بريطانيا العراق ومما شاهدته من قوة رسوخ هذا العرف لدى العراقيين في عام ١٩١٨ اصدرت قانونا ،فرضت فيه الترافع بموجبه الى قانون الدولة العام ، والاخر قانون دعاوى العشائر ،فكان للحاكم ان يحيل القضية الى احدهما ،وفي عام ١٩٢٩ عدل القانون فابطل حكم الفصلية ( تعويض المتضرر بامرأة) ، وعدل مرة اخرى عام ١٩٣٣ فأصبحت الاحالة الى دعاوى العشائرية لاتصح إلا خارج حدود البلدية ،وفي عام ١٩٥٨ في الانقلاب أمر عبد الكريم قاسم أبطال وايقاف العمل بدعاوى العشائر بالكامل ، ولكن بقت القضية سائدة ومتأصلة الى يومنا هذا وان انفصلت عن الموافقات القانونية  .

محل الشاهد : النظام العشائري نظام جميل وفيه شيء من الترابط والتلاحم وصلة الارحام ان بوب في الاتجاه الصحيح الموافق لشرع الله العظيم .

محل الشاهد ولانريد ان نخوض بكافة الاتجاهات التي تخص هذا الموضوع لانه عندئذ يراد منا ان نكتب في مجلدا كامل لعله يسع الاحاطة التامة لهكذا امر ،  ولكن اليوم وبفضل الله المكتبة الاسلامية فيها باب مختص بالجانب العشائري بما يغني القارئ والمطلع بالمعلومات الفقهية الشرعية الشاملة لكافة ابوابه وحالاته وبالتفصيل  حتى في الامور الدقية ، النتيجة مانقصدة من الصوم العشائري هو الالتزام والابتعاد في هذا الشهر الكريم عن اي جلسة وتجمع واعمال تكون سببا بفساد الصوم من الناحية المعنوية .

اذن يجب على عشائرنا مراعاة خصوصية هذا الشهر وقيمته ووجوده وان يكون المسعى فيه فقط للخير والبركة.

ياشيوخ عشائر العراق الاجلاء الكرام

انتم ممن صنعتم تأريخ مجيد والثورات والمواقف البطولية تشهد لكم بذلك ، وكنتم ببختم وجلالة قدركم ودينكم ووطنيتكم  تحل المعضلات ، فلديمومه ذلك البخت واكراما وتشريفا لشهر رمضان المبارك ندعوكم ان تساهموا بأصدار وثيقة عشائرية مشتركة ينتج منها السلام والامان ومحاسبة المقصر لذاته دون اشراك بقية افراد اسرته وعشيرته بالتقصير الناتج منه مع البراءة من كل فاسد عامل في مايخل بالقيم الاسلامية والوطنية ، نسال الله حفظ العراق وشعبة ببركة محمد واله الكرام .

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
⭕ الصوم العشائري ⭕    
عن الأحلام والرؤى التي تدعي التواصل مع الامام ارواحنا فداه (سؤال اليوم الثالث من شهر رمضان) الاثنين ٣ رمضان المبارك ١٤٤١ الموافق ٢٧ /٤ /٢٠٢٠
ما هو العلم المخزون في القرآن الكريم؟ (منهاج الهدى في القرآن الكريم ح٣) الاثنين الثالث من رمضان المبارك ١٤٤١ الموافق ل٢٧/ ٤/ ٢٠٢٠
إلى الذين يسبونني ويشتموني مع التحية والود ودعاء المغفرة وإبراء الذمة الاثنين في الثالث من شهر رمضان ١٤٤١ الموافق ٢٧/ ٤/ ٢٠٢٠
تكليف  الانسان من  منظور الهي  
شبهات في عصمة الأنبياء (ع) وردّها  (2) الشبهة الثانية : فتنة سليمان (ع)  
فی رحاب القرآن الجزاء الثالث...  
عن سنة الجوع وتخزين الطعام والغذاء (اسئلة شهر رمضان اليوم الثاني)
نقطة البدء في مسار التعرف على هدى القرآن الكريم (منهاج الهدى في القرآن الكريم الحلقة الثانية) منهاج الهدى في القرآن الكريم ح٢ في ٢ رمضان المبارك ١٤٤١ الموافق الأحد ٢٦/ ٤/ ٢٠٢٠.
فی رحاب القرآن و کل یوم آیة .الجزاء الأول...  
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.93
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك