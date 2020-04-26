الصفحة الإسلامية

فی رحاب القرآن و کل یوم آیة .الجزاء الأول...  


د.مسعود ناجي إدريس

 

(وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِين).

سورة البقرة الآية 45، اما عن الرسائل المأخوذة من هذه الآية فهي:

1 - الصبر والصلاة من وصايا وأوامر الله سبحانه و تعالى (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ).

2 - إذا آمن بنو إسرائيل بالقرآن وقبلوا الشرائع الجديدة ، فسوف يواجهون صعوبات شديدة. (يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا... و ءامنوا ... وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ) هذه وصايا الله لبني اسرائیل (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ) بعد ان تم دعوتهم الى الايمان، واجهوا مشاكل بسبب ترك شريعتهم و التعامل على اساس الشريعة الاسلامية .

3 - الصبر والصلاة من طرق النجاح والتغلب على الصعوبات و المتاعب (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ).

4 - الصبر والصلاة أدوات فعالة للنجاح في تنفيذ أوامر الله (الإيمان بالقرآن ، والولاء للعهود الإلهية ، وما إلى ذلك) (أوفوا بعهدي ... وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ) وبحسب الآيات السابقة ، يمكن القول أن " وَاسْتَعِينُوا " تنتمي إلى الأوامر التي تم التعبير عن الآية فيها; هذا يعني: واستعینوا على ما امرتکم به و نهیتکم عنه بالصبر و الصلاة.

5 - الصبر والصلاة عاملان مؤثران للنجاح في تجنب المحظورات الإلهية (الكفر بالقرآن ، بيع الدين ، كتمان الحق ، إلخ.) (ولاتَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ به... وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ).

6 – اقامة الصلاة عمل شاق و صعب الا للذين يسكن الخشوع في قلوبهم (وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِين) اما الضمير في «إنها» يرجع الى «الصلاة» او يمكن ارجاعها الى «الاستعانة» - المأخوذة من «استعینوا». لكن يعتمد التفسير أعلاه على الاحتمال الأول. الجدير بالذكر أن صعوبة الصلاة تكمن في صعوبة أداءها.

7 - أداء الصلاة بصعوبة وكسل علامة على عدم الخشوع (وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِين).

8 - إن الاستعانة بالصبر والصلاة من أجل النجاح والتوفيق صعب وذات مشقة إلا للخاشع (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِين) ويستند التفسير أعلاه إلى حقيقة أن ضمير " إنها " يعود إلى " وَاسْتَعِينُوا ".

۹ - الإيمان بسهولة حل المشاكل عند اداء الصلاة ، حقيقة يؤمن بها الخاشعون فقط. (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِين) صعوبة الاستعانة بالصلاة – بالاضافة الى انه ضمير «إنها» يعود على « وَاسْتَعِينُوا » - يعني عدم الايمان بفعالية الصلاة ...

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