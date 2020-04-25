الصفحة الإسلامية

الدين فرع العشق ام العكس ؟!  


مازن البعيجي

 

ولكن قالوا وما الدين إلا عشق ، عشق النموذج عشق التطبيق عشق الصدق والمروءة والنجابة والطهارة وعشق الإنتماء لله سبحانه وتعالى .

والروح بفطرتها دائمة البحث عن من يعكس لها تلك الصورة التي تجسدها التعاليم وعشقتها الفطرة ، ومن هنا من يقع ضمن تأثير تلك الآيات والروايات واخلاقياتها الحسنة سوف يكون محطة جذب ومن هنا نحن نتأثر بالمباشر مهما كانت قساوة الفرد منا وبعده عن الله سبحانه وتعالى ، وبذات الوقت تكون ردة الفعل عظيمة وقاسية ولها سلبيات تأتي على أصل جمال الصورة للرمز المتصدي ، قد يتصل هذا بنوع المؤامرة التي يقلقها ذلك الرمز الشريف والمرآة العاكسة للتعاليم المحمدية الغراء .

وهذا ما وجدناه في شخصيات علمائية على طول مدرسة أهل البيت عليهم السلام نزهيهة لها الأثر البالغ في نفوس الناس محبيهم والاغراب وما تزخر به شخصية السيد الخامنئي دام ظله من جاذبية وسحر أصله الصدق والزهد والبساطة والتواضع والحب للجميع حتى شهد به معانديه ومناوئيه والحق ما شهدت به الأعداء ..

وهذا ما يجب أن يكون عليه جميع من يعرفون ان تكليفهم هو إعلاء كلمة الله تعالى وتطبيق شريعته حتى تكون دعوة صامته قبل كل الشعارات التي حال اخفاقها وانكشاف خداعها يضرب الدين وسمعته فيقل تأثيره ..

 

                               

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الدين فرع العشق ام العكس ؟!  
♦️ رغبة الحق ورفض الواجب♦️
الصلاة و تربية الإنسان الصالح  
برنامج الشيخ جلال الدين الصغير خلال شهر رمضان المبارك
رمضان شهر الاقتراب الى الله سبحانه  
الشيخ جلال الدين الصغير : قد اقبل شهر الله فكيف سنستقبله؟ وكيف نحظى بضيافة الله تعالى التي دعانا اليها؟
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غداً مكمل لشعبان والسبت اول ايام رمضان
رمضان و المساجد  
مكتب الشيخ جلال الدين الصغير يصدر تنويها حول برنامج سماحته خلال شهر رمضان المبارك
الشيخ جلال الدين الصغير : الفجر لا يأتي إلا بعد تحمل وطأة الليل
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك