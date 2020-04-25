الصفحة الإسلامية

الصلاة و تربية الإنسان الصالح  


د.مسعود ناجي إدريس

 

ان أحد اهم الاهداف لأداء مناسك العبادة هو تربية الانسان الصالح. الإنسان له أبعاد الخير والشر على حد سواء ويجب أن يسترشد عن طريق الأنبياء والاولياء ويستفيد من كتاب الوحي المنزل من السماء في ممارسة التعاليم الدينية ، ويحاول تطوير فضائله الأخلاقية واظهار الخير من خلال صقل وتنمية الروح ، وبذلك سوف تزداد قدرته على التعامل مع الرذائل والذنوب.

إن عبادة الله وعلى رأسها اداء الصلاة من الفرائض التي يجب الالتزام بها على طوال اليوم صباحا و مساءا وفي اوقاتها المعينة حتى نستطيع من خلاله ان نحقق التواصل الدائم بحضرة الحق والارتباط مع خالق الكون ، ولهذا السبب ، تم ربط الإنسان المحدود بالله اللامتناهي ، وبالتالي حصلنا على الإجابة الأكثر كمالا لحاجة الانسان القصوى.

وهذه ستكون نقطة بداية النضوج والعبقرية في تطور الإنسان. السؤال الأساسي في هذه المذكرة هو كيف تساعد الصلاة على تربية الانسان الصالح؟ وما هي الطرق العملية لهذا الحدث المبارك؟ كما تعلمون ، تعتمد التربية بشكل عام على خمس خطوات. المراحل الخمس من التربية هي: الاكتشاف ، والاستخراج ، والصهر ، والتجزئة ، وأخيراً التجميع .

في العملية المذكورة أعلاه ، من الضروري أن يتمكن الانسان من اكتشاف نفسه حتى يتمكن المعلم من المساعدة في المرحلة الأولى من التربية (الاكتشاف). اليوم ، لسوء الحظ ، استطاع البشر اكتشاف الذرة ، لكنهم لا يزالون غير قادرين على اكتشاف نطاقهم الخاص ، وبالتالي غير قادرين على اكتشاف (ذاتهم) لن يصلوا إلى مرحلة البناء الذاتي ولن يحققوا الغرض المطلوب لأداء هذه المناسك..

الانسان الذي استطاع ان يجد نفسه سيعثر بالتأكيد على رسالته في الوجود ، وسيضع نفسه في صميم العبادة والعبودية ، سيذوب روحه (يتزكى و يتهذب) وبالتالي يأخذ شكلًا إلهيًا ، (صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً) ( 138 البقرة) ، بعد أخذ شكل ولون الله ، سيكون دور آثار العبادة وتأثيرها على حياته واضحا .

الاشخاص الذين يصنعون و يجدون انفسهم يكتسبون السلام الداخلي ، الوقار ، الاحساس بالأمان و الرفاهية ويتذوقون حلاوتها بكل وجودهم. هؤلاء الاشخاص يسعون دائما الى مساعدة غيرهم وهم سباقون في الخيرات وسيلاحظون مئات الاثار الايجابية للعبودية في حياتهم الفردية و الاجتماعية.

وحقيقة ما ورد في المقدمة أن الغرض من اداء الصلاة هو تربية الانسان الصالح يعني أنه عندما تصلي الصلوات وفق جميع المبادئ ووفقًا لحضور القلب واداء الصلاة في موعدها المحدد ، وحتى إن أمكن اداء صلاة الجماعة في المسجد ، فمن المؤكد ستظهر آثارها الايجابية في حياة الانسان. عندما يتذوق المصلي مذاق الحلو للحياة الطيبة لن يكون على استعداد لاستبدال هذه المتعة الروحية اللامتناهية بأي من الملذات المادية والعاجزة. لذلك ، لكي تظهر آثار الصلاة في الحياة ، يجب استيعاب رسالة الصلاة وأسرارها وفلسفتها ، ويجب استقبال حلاوة طعم هذه العبادة الاستثنائية بكل وجوده. وهكذا الصلاة يربي الانسان الصالح.

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