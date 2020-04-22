الصفحة الإسلامية

مكتب الشيخ جلال الدين الصغير يصدر تنويها حول برنامج سماحته خلال شهر رمضان المبارك


 

 

السلام عليكم ورحمة الله اخوتنا واخواتنا الكرام

كما جرت العادة في شهر رمضان المبارك، فإن سماحة الشيخ ستكون له محاضرة يومية، وستكون هذه السنة متعلقة بمباحث قرآنية متسلسلة حول منهاج الهدى في القرآن الكريم، وسيعقبها حديث في كل يوم يتعلق بأحد أسئلة الحضور في الأمور التي تهم الساحة الإسلامية في شتى الموضوعات ما عدا موضوعات السياسة الداخلية في العراق،

وقد كانت العادة ان يتولى احد الاخوة الحضور بتوجيه السؤال غير ان ظروف الحظر اذ حالت بين الحضور المعتاد لذا فقد أحال سماحة الشيخ اقتراح السؤال على الاخوة والأخوات الاعزة ولكثرتها المعتادة وتنوعها فسيأخذ سماحة الشيخ واحدً منها للإجابة وسيتولى الاجابة على بقيتها بالتدريج اما تحريراً او شفاهاً حسب الفرصة التي تتاح له.

يمكن التواصل على الموقع الرسمي: www.sh-alsagheer.com

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