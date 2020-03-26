الصفحة الإسلامية

( من سَبَّهم فقد سبَّ الاسلام)


جمعة العطواني

 

من سوء القدر اننا في اول تجربة( ديموقراطية) نعيشها بعد قرون من الغياب والتغييب جاءتنا هذه الديمقراطية بنماذج من البشر اقل ما يقال عنهم انهم يجهلون حتى تاريخهم وتاريخ دينهم، بل وانتماء علمائهم الذين يتعبدون بآرائهم .

بعضهم خرج إلينا من ركام الضحالة والتصحر والتحجر ليكون ( برلمانيا )، فيقوم بسب ايران ويتعبد بسبها في كل يوم.

لا نريد النزول الى هذا المستوى من ( الأُمية) الدينية والسياسية والاجتماعية ، وحتى لا نُتَّهَم ( بتبعبتنا) لايران في حديثنا. علينا ان نعود الى الوراء قليلا ونرى من هم أعمدة الاسلام ، وهل يستحقون السب والشتم ؟

عندما تسب ايران يعني تسب إنسانية ومجتمعات ومكونات ، لانك عندما الدولة ( الفلانية) يعني وفق الاصطلاح السياسي المجتمع والجغرافية والتاريخ والدين والحضارة .

فلهذا علينا ان نعود الى الوراء لنرى هل تستحق ايران ان ( تُسَب)؟

هل تعلم ان ثلاثة من ائمة المذاهب ( السنية ) الاربعة ايرانيون؟

وهم:

١- الامام ابو حنيفة النعمان

٢- الامام الشافعي

٣- الإمام مالك

وهل تعلم ان اصحاب الصحاح الستة ( السنة)هم ايرانيون وهم:

١- البخاري

٢- مسلم

٣- الترمذي

٤- النسائي

٥- السجستاني

٦- النيسابوري

بل هل تعلم ان أعمدة رواة الحديث ايرانيون ؟ والحديث يطول في ذكر أسمائهم .

بل هل تعلم ان كبار المفسرين( السنة) ايرانيون ومنهم الزمخشري ، وهل تعلم ان امام النحو سيبويه ايراني؟ وهل تعلم ان امام المتكلمين واصل بن عطاء ايراني ؟ وهل تعلم ان امام اللغة الفيروز آبادي صاحب القاموس المحيط ايراني ؟

وهل تعلم ان الغزالي والرازي وابن سينا وابن رشد كلهم ايرانيون؟

ثم ايها ( الجاهل) حتى بالتاريخ المعاصر ، هل تعلم ان ايران المعاصرة فيها الشيعة والسنة والعرب والكورد وبقية المكونات الدينية والعرقية الاخرى ؟

وهل تعلم ان ايران التي تسبها وتشتمها بكل مكوناتها دون استثناء قدمت خيرة قادتها ورجالاتها واموالها وإمكاناتها من اجل الدفاع عن ( حريمك) التي ترتكتها ولذت بالفرار الى عمان وعواصم الارهاب العربي ؟

وهل تعلم ايها الاحمق ان انتصارنا على الارهاب ما كان ليتحقق لولا فتوى الجهاد الكفائي لمرجعنا الكبير  السيد السيستاني الايراني ؟

وحقًّا ما قاله المتنبي في إشارة إليك والى امثالك:

العبد ليس لحرٍّ صالحٍ باخٍ

لو انه في ثياب الحر مولودُ

لا تشتري العبد الا والعصا معه

ان العبيد لانجاس مناكيدُ

ماكنت احسبني احيا الى زمنٍ

يُسيء لي فيه عبد وهو محمودُ

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