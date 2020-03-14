الصفحة الإسلامية

ضوابط  حرية الشخصية في الإسلام  ....


كندي الزهيري...

 

ضمن الدين الإسلامي الحرية وحدد أبعادها وآثارها،  ولم يكن ضد مبدأ الحرية على مستوى الفرد  والمجتمع، إنما عززها  ودعا لها  منذ ان خلق الإنسان  ،مثلا حرية الاعتراض التي وردة في القرآن الكريم  بين الله عز وجل  وبين الملائكة  حول خلق الإنسان وجعله  خليفة في الارض  وتمثل ذلك بقولهم  (( وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ)) ،  اضافة الى حرية الرفض والحوار  بقولة تعالى(( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ((.

إضافة الى حرية الاختيار  بقوله تعالى (( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا((، ثم حدد جزاء كل منها. 

◇ضوابط ومعايير الحرية في الإسلام:-

 مبدأ الحرية الشخصية في الإسلام محكومٌ بضوابط َومعاييرَ معيّنةٍ لا يجوز تجاوزها أو المساس بها، فهي تتقيّدُ بخطوط عريضةٍ لا يجب لها أن تُمَس كخطوط الدين، والأخلاق، والقوانين، وأيضاً حقوق وحريّات الآخرين، ففي الإسلام نجد أن الحريّة منظّمةٌ ضمن إطار معيّن حتى تحقّق أهدافها والتي بدورها تخدم الإنسانيّة والعقيدة على حدٍّ سواء، ويمكننا تلخيص هذه المعايير بالآتي:

 ١- التزام الفرد المسلم عند ممارسته لحريته الشخصية بحدود ونظام الدولة الاصلية او التي يقيم بها، أي أن لا تؤثر حريّة الفرد الشخصية على أمن وسلامة الدولة التي يقطنها.

٢- أن لا تؤدّي حرية الفرد إلى إلحاق الضرر أو المساس بحريات الآخرين.

٣-  أن لا تلغي هذه الحرية للفرد حقاً أعظم منها بالقدر والدرجة.

◇  أهمية ضوابط ومعايير الحرية في الإسلام:- 

هذه الضوابط بدورها تضمن السلام والأمان للنفس البشرية، فهي تضمن عدم العبث بسلامة الفرد، أو ماله، أو عرضه في المجتمع الإسلامي سواءً من نفسه أو من الآخرين فالفرد تحقّ له ممارسة جميع حرياته الشخصية في المجتمع ولكن في حدود نظام الشريعة، فقد شددّت تعاليم الدين الإسلامي على موضوع التعدّي على ثوابت الدين والشرع ومهاجمتها، أو المجاهرة بالفواحش والمعاصي والعمل على نشرها بحجة التحرر الفكري والانفتاح، فقد قال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)[النور:19] ومن أهم صور هذا التعدّي أنّ ارتكاب الفواحش والمعاصي جهراً سيدعو الكثير من الناس على التقليد والانسياق وراءها، فتُكسَرُ بذلك حدود الأدب وتنتهك الكثير من حقوق الله والدّين. الحرية الشخصية في الإسلام حقٌّ للمسلم وتكليفٌ له، ويجب أن تنعكس بشكلٍ إيجابي على الفرد بصورةٍ خاصة، وتتوسّع لتصل إلى نطاق المجتمع بصورتهِ الكاملة، لتحقّق بذلك أهداف رسالة الدّين الإسلامي في الأرض وهي إعمارها. 

الدين الإسلامي  المحمدي الأصيل سبيل  لحل كافة  الصعوبات  التي تواجه المجتمع  ،  الذي يعاني  من كمية  السموم  المطروحة  من قبل فايروس  امريكا  والصهاينة  ، الذي يسعون إلى خلط  الحقائق  لتدمير  الشعوب التي تؤمن بالدين الإسلامي  والإنسانية  ، وعكس صورة  مغايرة  عن الدين الإسلامي  ، من خلال الوهابية والسلفية  الذين يعتيرون  ذراع من أذرع  الاستكبار  العالمي لتشوية  وجه السلام  ، متمثلة  بتشدد  والقمع  الحريات والتعبير  عن الرأي ، من خلال أساليب  وحشية  لا تنتمي للسلام  بصلة  . 

ان دين الإسلامي  دين حياة  وحب وتسامح  واحترام الفرد  والمجتمع ، الذي يحث على التمسك  بأعمار  الانسان  واطلاق  حريته  بعيدا  عن الاضطهاد  و الاستكبار  .

الدين الاسلامي  يدعوا الى  حرية  الشعوب  في الاختبار  ويمنع التميز  ويدعم الابداع والتميز والحرية المسؤولة  والمنضبطة ضمن القانون عادل يحترم الإنسان ويقدس وجوده  بعيدا عن الطبقية  التي  أسسها اتباع الشيطان .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ضوابط  حرية الشخصية في الإسلام  ....
الشيخ جلال الدين الصغير : حسن الظن بالله والاتكال عليه في المحن والمرض لا يتعارض مع الالتزام بأسباب الوقاية والحذر
الإسلام من الداخل والخارج
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
خطوة بخطوة للدعوة الى الصلاة
فلنتولَّ الله . .
الامام علي خير البشر فأمُرت الكعبة بإحتضان ولادته
مجلس حسيني ــ ولادة الإمام علي (ع) سره , حبه
ولادة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام
في خطبة الجمعة الدينية الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الابتلاء الإلهي والإيمان الحقيقي والرقابة الإلهية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 76.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك