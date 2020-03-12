هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين

سامي جواد كاظم

يبحثون عن زلات في كتب التاريخ القديمة والتي دس فيها من المزيف والخزعبلات ما تشفي غليل اعداء الدين ، وتاتي كورونا لتسهل المهمة عليهم من خلال كشف البرقع عن ثقافات اتيح لها ان ترتقي المنبر او يكون لها حضور لتتحدث عن هذا الوباء بطريقة جعلت العلماني او من يعادي الدين يتغنى بها وينكل بنا .

الاحمق فقط من يقارن بين العلم والدين بينما واقعا العلم من ضروريات الدين بشرط ان يخدم الانسان والا ان اقاوم المرض بالدعاء والاستخفاف وفتل عضلات اللسان واستغفال الناس بان المرض من الممكن ان ندفعه بالدعاء فهذا امر مؤسف ولو استنكرت ذلك سيجيبك الخطيب هل تنكر ان الله والائمة عاجزون عن دفع المرض ؟ اقول انا لا انكر انك عاجز عن فهم الدين ولا انكر انك تستخف بالدين ولا انكر انك تجهل العلم .فالله عز وجل على كل شيء قادر وهو القائل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فالعمل الصالح ليس عبادة ودفع صدقات بل علم وتطور والكترون وفضاء وطب وغيرها ، فماذا يعني ان الانسان لا يموت في ثلاث حالات منها علم ينتفع به ؟

لا اريد ان اسال هذا المدعي واستحلفه بالله الواحد الاحد لم يلجا الى طبيب قطعا ؟ او يستخدم دواء معين من اكتشافات العلم اطلاقا ؟ ولا اعلم لماذا لا تقول ان اللجوء الى طرق الوقاية من الوباء او اللجوء الى الاطباء هو نعمة من الله عز وجل جعلنا نهتدي لمن يشافينا ؟

يقول الامام علي عليه السلام علمني رسول الله صلى الله عليه واله الف باب من العلم ويفتح عن كل باب الف باب أي ان العلم الواحد له الف باب وبالنتيجة هنالك مليون باب علم اصلي وفرعي ، فالدين باب من العلم وبقية الابواب ماذا عنها ؟

نعم اللجوء الى الدعاء بطريقين اولا عندما تتقطع السبل بنا كسفينة وسط البحر تتلاطم بها الامواج وثانيا نبقى نلهج بالدعاء ونحن نعمل من اجل رفع البلاء ، اما الدخول في وسط الازمة ومن ثم الدعاء لنجاتنا فهذا الحمق بعينه ، ولا اعلم ماذا يعني حرمة رمي النفس بالتهلكة ؟ فالذي يرى العالم باسره يتحدث عن الوباء ومخاطره وفي نفس الوقت ينصح بالوقاية وكيفيتها فاتجاهل الوقاية واقتحم المخاطر اليس هذه التهلكة بعينها ؟ وما الجدوى من ذلك ؟ هل لاثبت ان الله قادر على كل شيء ؟ وهل لاثبت كرامات الائمة عليهم السلام ؟ من قال لكم بهذا الاسلوب وبهذه الظروف المحيطة بنا نثبت ما يدعيه هذا الخطيب او ذاك المغرد ؟

ولو عدنا للتاريخ والاحاديث التي تؤكد على العلم والعمل ، فالعلم الذي بلا عمل لا فائدة منه وهنا ماهو نوع العمل ؟ الامام الصادق عليه السلام يعلم جابر ابن حيان التوحيدي الكيمياء ولماذا يعلمه الكيمياء ؟ لماذا لم يكتف بالدعاء بدل من اجراء التفاعلات الكيمياوية ؟

الصين بلد غير اسلامي وايطاليا كذلك وهنا جاءت العقول الماسوف على تفكيرها لتقحم الدين الاسلامي بهذا البلاء باعتبارهم بلدان غير اسلامية، وهو في نفس الوقت يرى ان الوباء اجتاح البلاد الاسلامية بل حتى نال من علماء في الاسلام ، كيف يفسر ذلك ؟ اعلم هنالك من سيلجا الى التخدير بالقول ان الله اذا ارد ان يسقط ذنوب العبد ابتلاه بالمرض ، ماهذه الفلسفة الغريبة على العقل ومفاهيم العصر اليوم ، ولم الربط بين هذا وذاك ؟ وهل اللجوء الى العلم يعني انكار الدين ؟ مع الاسف على هكذا خطابات جعلت الباب مفتوحا على مصراعيه لنقد الدين الاسلامي.

الان منعت صلاة الجمعة والجماعة فهل هذا ضد الدين بل من اجل اثبات عظمة الدين وانه جاء من اجل الانسان في الدنيا والاخرة

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