١٣ من شهر جمادى الآخرة ذكرى وفاة ام البنين عليها السلام.

حيدر الطائي
إسمها : فاطمة بنت حزام الكلابية
كنيتها: أم البنين
إسم أمها : ثمامة (وقيل ليلى)
تأريخ ولادتها: سنة الخامسة بعد الهجرة النبوية
تأريخ زواجها: ٢٤من شهر رجب سنة ٢٥هج.
إسم زوجها: الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
عدد أولادها: أربع ذكور وهم( العباس وعبد الله وعثمان وجعفر)
أهم صفاتها: مودة ذوي القربى؛ التواضع؛ الخدمة؛ النضج والحكمة؛ الشجاعة؛ الوفاء؛ الصبر والاستقامة.
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أم البنين هي المرأة المؤمنة الواعية التي عاشت حالةً حيققيةً لعقيدة التسليم للحق وتقويض الأمر لله. وهذه أعظمُ دعامة من دعائم ذاتياتها النفسية.
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كتب هذه الكلمات لثواب روحها الطاهرة المطهرة
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