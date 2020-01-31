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الشيخ جلال الدين الصغير : لحظة غفلة قد تهوي بك إلى قاع سحيق، ولحظة خداع في صفين مثلاً أنتجت لنا كل الآلام والمحن، ولا زالت!!
وكالة انباء براثا
73
2020-01-31
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الشيخ جلال الدين الصغير : لحظة غفلة قد تهوي بك إلى قاع سحيق، ولحظة خداع في صفين مثلاً أنتجت لنا كل الآلام والمحن، ولا زالت!!
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