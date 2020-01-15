الصفحة الإسلامية

دعوة السفياني : الإصلاح والسلمية.


مصطفى الهادي.

كل الانقلابيين واهل الشر يبدأون دعواتهم بالإصلاح (قالوا إنما نحن مصلحون). (1) ولكن الله لا  يغفل عما في نفوسهم وهو العليم بالسرائر فقال : (ألا إنهم هم المفسدون). والشرير دائما يعتقد أنه بأعماله الشريرة يُحسن صنعا (يحسبون انهم يُحسنون صنعا).(2) ولعل اكبر مشروع من مشاريع الخداع والتزوير أن السفياني عندما يخرج تكون دعوته  الاصلاح (رايتهُ راية إصلاح) . ولذلك سوف ينقلب رأي الناس به ويُميلون إلى جانبه بعد أن يرفع شعاراته الخادعة (سلمية سلمية) حتى أن جماعة ممن كان يتهيأ لقتاله ينظم إليه وذلك لأنهم يرونه عادلا مصلحا تحوطه جمهرة من العلماء النفعيين الوصوليين ممن باع ضميره وخان دينه . 

 السفياني السلمي جدا والمصلح جدا ، أحد أهم وسائله الخطيرة هو قتله لخصومه غدرا (غيلة) بالسموم والكواتم والطائرات المسيرة والمفخخات وآلة الإعلام الجبارة التي تحت يديه تسبقه في مسخ الشخصيات والتشويش على العقول تحت شعارات الاصلاح والسلمية ، واعتماده الكبير على طبقة من الجماهير لا تفقه شيئا قام بحرف مسار عقولها عبر سلسلة طويلة دقيقة من الاعلام الموجه المخادع، وتُصاحب عملية الاصلاح المخادعة للسفياني توزيعه للأموال بلا حساب واغداقه للنعم والخيرات لكل من يكون معهُ فيشتري الضمائر ويقضي على إنسانية الكثير . (3)

النبي (ص) حذر الناس من فتنة السفياني ، ومن بعده قام الأئمة (ع) بتحذير الشيعة من هذه البلية وبشكل متكرر واهتموا بفتنة السفياني اهتماما كبيرا ولذلك نرى كم كبير من الروايات التي وردت عنهم لتنبيهنا من هذه الفتنة الطاغية على الأقل لتقليل الخسائر بيننا لأنهم على رأس أولويات السفياني وحركته كلها موجهة ضدهم بالاساس.

وكذلك نرى أن روايات السفياني صدرت عن كل المعصومين ابتداء من النبي وإلى آخر إمام من أئمتنا سلام الله عليهم. وقد بلغ تصاعد الاحاديث الذروة بعد وفاة النبي ابتداء من (أمير المؤمنين والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والعسكري والمهدي عليهم أفضل الصلاة والسلام). وما ذلك إلا دليل على خطورة قضية السفياني لما فيها من غموض يحتار معها عقل العامة من الناس . ولعل الشيء الأهم في قضية السفياني انها من العلامات (الحتمية) وليس الوقفية. واهل العلم يعرفون تفاضل المحتوم عن الموقوف من العلائم في الأهمية ، ويدلنا على ذلك ما جاء عن الامام الباقر (ع): (إنّ من الأمور أموراً موقوفة وأموراً محتومة وإنّ السفياني من المحتوم الذي لا بدَّ منه).(4)

 وأمرٌ مهم آخر هو أن السفياني لا علاقة له بالشيعة كما يُشيع البعض، بل أنه من المذاهب الأخرى كما ورد في رواية أمير المؤمنين (ع) : (يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس).(5) فلا يوصف الشيعة ابدا بأنهم اتباع ابن آكلة الأكباد (معاوية).

السفياني على الأبواب وبشائر حركته بدأت بالظهور والعلامات كثيرة جدا وبما أنه يخرج في العراق فهو موجود لربما وما نراه هو أولى اطلالات حركته فهل ننتبه لذلك؟ 

 (وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم ... فيميلوا عليكم ميلة واحدة .... وخذوا حذركم). 

 المصادر: 

1- سورة البقرة آية : 11. يستخدم المفسدون شعارات الأنبياء وأوليائهم التي رفعوها في اصلاح الأمم.فيخدعون بذلك الناس. 

2- سورة الكهف آية : 104.

3- يقول الامام الصادق (ع) :  السفياني (يبذل الأموال فيجلب بذلك قلوب الجهّال والأراذل ثمّ يدّعي الخلافة فيبايعونه ويتبعهم العلماء الذين يكتمون الحق ويظهرون الباطل فيقولون: إنه خير أهل الأرض). غيبة الطوسي: ٤٤٦ و٤٤٧/ فقرة ٤٤٣.

4- غيبة النعماني: ٤١٦/ باب ١٨/ ح ٦.

5- كمال الدين ٢: ٥٥٧/ باب ٥٧/ ح ١١.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
دعوة السفياني : الإصلاح والسلمية.
تقرير مصور عن ﻿الليلة الثالثة والاخيرة لمجلس عزاء الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام
{ النهضةُ الحُسينية دراسةٌ وتحليل} لمحاتٌ من مُثُل الإمام الحسين عليه السلام [ الحلقة الأولى]
تقرير مصور ﻿الليلة الثانية لمجلس عزاء الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام
تغطية مصورة الى الليلة الاولى لمجلس عزاء الصديقة الطاهرة الذي يقيمه الشيخ جلال الدين الصغير سنويا
الشيخ جلال الدين الصغير : نتعلم من احزان الصديقة الشهيدة عليها السلام كيف ندافع عن الحق ونحميه، وكيف نقاوم الباطل وننتصر عليه؟
مجلس حسيني ـــ الجحود والتكذيب
قدوة الانسانية
فاطمة الزهراء عليها السلام تُفشل أخطر مخطط انقلابي في التاريخ البشري
فاطمة الزهراء(عليها السلام) بضعة الرسول / 4
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 75.08
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
محمد : يالله وينكم بس تحچون اتفاقية الصين واتفاقية الصين وكل شي ماكو والصين جاهزين ١٠٠ بالمية اي وينكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... الشيح علي الكوراني يدعو رئيس الوزراء الى تفعيل الاتفاقية مع الصين
Mohamed Murad : ماهذا ...؟؟ هذه وصمة عار ...اين اهل الناصرية ؟؟ كيف يسكتون على هولاء الشاذين وابناء البغايا ... ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
ام فاطمة : لوانت فقير وماعندك شلون هيج بنات ..فدوة ...مرتبات وتعبانات بالجنط المدرسية تجيبهن؟؟ هذا يستهزأ بعقول الناس ...
الموضوع :
فضيحة ... السفارة البريطانية تجلب شخص ينتحل صفة متظاهر في ساحة التحرير يبيع بناته بكل وضاعة
احمد : لا تقولوا حشد شعبي إنما من الشعب من قلب غير صاف من الكادورات بل قولوا الحشد المقدس ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيان "العهد والوفاء" للمهندس
Hane : المايرضة بتشييعه بس السافل وبن الحيض... https://youtu.be/B3O7bXf0IY4 ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
حسن : لما خرج هذا الاحمق الجاهل الجائع من العراق عام واحد وتسعون ليس هاربا من بطش النظام البائد ...
الموضوع :
بعد تصويت البرلمان ... العميل المرتزق الوضيع عدنان الزرفي : خسرنا حليفاً مفيداً وربحنا عدواً يخشاه الجميع
حيدر زهيره : تربطنا بالتراب علاقة وثيقة فمنه خلقنا كسائر البشر لكننا تفوقنا باتباعنا ابي تراب ...
الموضوع :
بالفيدو .... الشهيد القائد ابو مهدي المهندس ينفض التراب عن احد مقاتلي الحشد الشعبي
احمد : لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين الجوكر مثل الإعلام الأموي اوهم الناس ان علي امير المؤمنين عليه ...
الموضوع :
اكاذيب الجوكر
احمد : اللهم عجل لوليك الفرج اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا بحرمة اسمك الشريف الأعظم وصل ...
الموضوع :
فوكس نيوز: استقالة مدير مكتب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
احمد : الطرفين خارج والعراق حر ولا الجبناء الذين تترتعد فرئصهم خوف وجبن من اسم اميركا من أراد الحرب ...
الموضوع :
حرب نفسية يقودها الجوكر الإلكتروني ضد طرد الامريكان
فيسبوك