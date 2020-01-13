الصفحة الإسلامية

{ النهضةُ الحُسينية دراسةٌ وتحليل} لمحاتٌ من مُثُل الإمام الحسين عليه السلام [ الحلقة الأولى]

47 2020-01-13

حيدر الطائي

 

تجسدت في شخصية أبي الأحرار ع. جميع القيم الإنسانية والمُثُل العليا. والتقت به عناصر النبوةِ والإمامة. فكان بحكم مُثُله وتهذيبه فذًا من افذاذ التكامل الإنساني ومثلاً رائعًا من أمثلةِ الرسالةِ الإسلامية فهو بحقٍ الأطروحة الخالدة للأسلام بجميعِ طاقاته ومقوماته. ونعرضُ بإيجازٍ إلى بعضِ خصائصه وذاتياته.

إمامته

الإمام الحسين. ع. أحد الكواكب المُشرقة من أئمة أهل البيت الذين استكملت فيهم الصفات الإنسانية. وبلغوا ذروة الكمال المطلق وأقاموا منار هذا الدين. ورفعوا شِعار الحق والعدل في الأرض. وتبنوا القضايا المصيرية للأسلام وعانوا في سبيله جميعَ ألوانَ الكوارثِ والخطوب. ولاقوا كل جهدٍ وضيقٍ من جبابرة عصورهم الذين اتخذوا مال الله دولاً وعباد الله خولاً

ومن النزعات الذاتية لأبي الشهداء. ع. قوة الإرادة وصلابة العزم والتصميم. وقد ورث الظاهرة الكريمة من جده الرسول الذي غيّر مجرى التأريخ وقلبَ مفاهيم الحياة.

يُتبع في الحلقة الثانية...

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