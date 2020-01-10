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الشيخ جلال الدين الصغير : نتعلم من احزان الصديقة الشهيدة عليها السلام كيف ندافع عن الحق ونحميه، وكيف نقاوم الباطل وننتصر عليه؟
وكالة انباء براثا
66
2020-01-10
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