الصفحة الإسلامية

فاطمة الزهراء(عليها السلام)بضعة الرسول / 3


 

 

عبود مزهر الكرخي

مصحف فاطمة

في البداية نرى ماذا يقول من اهل الجماعة والسنة على هذا المصحف والتهجم على المذهب الشيعي في أحد المواقع السنية في موقع الإسلام باب وجواب في عنوان يقول ") مصحف فاطمة " : من افتراءات الشيعة الاثني عشر حيث يرد على أحد السائلين فيقول:

" ويزعم هؤلاء الأفاكون أن الله تعالى أنزل على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم مصحفا على قدر القرآن ثلاث مرات ، فيه علم ما يكون إلى يوم القيامة .

وهذا فوق أنه من الباطل المحال فهو من الكذب السمج الذي تمجّه العقول والأسماع ؛ فرسول الله صلى الله عليه وسلم مكث يتنزل عليه القرآن ثلاثا وعشرين سنة ، وفاطمة رضي الله عنها توفيت بعد وفاة أبيها بستة أشهر ، ومع ذلك لم يستح هؤلاء أن يقولوا : تنزل عليها مدة الستة أشهر قرآنا قدر ما تنزل على أبيها مدة الثلاث والعشرين سنة ثلاث مرات !! "(1).

والكثير يعتبرون من النواصب والذين على شاكلة هذا الموقع الناصبي ان الشيعة يعتبرون ان مصحف هو القرآن بدل القرآن الموجود حالياً والمنزل من الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أنه 

هذه ليست المرة الوحيدة التي يشنع فيها على الشيعة ومذهب أهل البيت وسوف لن تكون الاخيرة لأنه مادام هناك النواصب والنفس الأموي والحقد الفين على أهل البيت سوف يستمر مسلسل التشنيع على المذهب وفي كل مفردات المفاهيم الشيعية ومن ضمنها مصحف فاطمة حيث زعموا أنه قرآن غير القرآن الكريم والقصة هذه هي قد ظهرت مع ظهور بنو أمية على المسرح التاريخي وكان من أهم شيء لهذه الشجرة الملعونة هو التعرض لأئمة أهل البيت ومن قبل الأجداد للنواصب عبر التاريخ وهم أنهم قد تقولوا بأن مصحف فاطمة هو قرآنا غير القرآن الكريم وهو تعرض يقيم على مبدأ الحسد والغيرة والغيض على أئمة اهل البيت لما خصهم الله سبحانه وتعالى من منزلة عظيمة وحب من قبل الناس، ومن هنا نجد أن الأئمة(عليهم السلام) ودفعاً لهذه الشبهة الحاقدة والرد على هذه الفرية قد اكدوا وبالغوا على أن مصحف فاطمة ليس قرآناً وليس فيه ما يمت الى القرآن باي شيء كما يدعي الحاقدون وخصماء أهل البيت. ولكي نقف على الحقيقة سوف نتابع ما يلي

(مصحف فاطمة) في الأحاديث الشريفة

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين ابن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:... ومصحف فاطمة، ما أزعم أن فيه قرآنا، وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد حتى فيه الجلدة، ونصف الجلدة، وربع الجلدة وأرش الخدش...

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز، عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تظهر الزنادقة في سنة ثمان وعشرين ومائة وذلك أني نظرت في مصحف فاطمة عليها السلام، قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: إن الله تعالى لما قبض نبيه صلى الله عليه وآله دخل على فاطمة عليها السلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل فأرسل الله إليها ملكا يسلي غمها ويحدثها، فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي فأعلمته بذلك فجعل أمير المؤمنين عليه السلام يكتب كلما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفا قال: ثم قال: أما إنه ليس فيه شئ من الحلال والحرام ولكن فيه علم ما يكون.

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير، عن فضيل [بن] سكرة قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: يا فضيل أتدري في أي شئ كنت انظر قبيل؟ قال: قلت: لا، قال: كنت أنظر في كتاب فاطمة عليها السلام ليس من ملك يملك الأرض الا وهو مكتوب فيه باسمه واسم أبيه وما وجدت لولد الحسن فيه شيئا. ولو لاحظنا الحديث لأمام جعفر الصادق فهو يقول كتاب فاطمة ولم يقل مصحف كما يدعي النواصب فأذن هو كتاب او حتى مصحف فيه علوم الأولين والأخرين اخبرتها بها الملائكة لفاطمة بعد موت أبيه(ص) وتم تدوينها من قبل الأمام علي(ع). فكيف أذن يكون هو قرآن بدل القرآن العظيم وليس فيه أي قول لله سبحانه وتعالى ولا فيه اي آيات قرآنية تنسب لهذا المصحف(2).

جملة من أقوال كبار علماء الشيعة الإمامية في حقيقة مصحف فاطمة عليها السلام

العلامة العسكري (3)

" وأقام بعض الكتاب أيضا ضجة مفتعلة أخرى على أصحاب مدرسة أهل البيت وقالوا بأن لهم قرآنا آخر اسمه "مصحف فاطمة ( ع )" وذلك لان كتاب فاطمة سمي بالمصحف، والقرآن أيضا سمي من قبل بعض المسلمين بالمصحف، مع أن الأحاديث تصرح بان مصحف فاطمة ليس فيه شيء من القرآن، وإنما فيه ما سمعته من أخبار من يحكم الأمة الإسلامية، حتى أن الإمام جعفر الصادق لما ثار محمد وإبراهيم من أبناء الإمام الحسن (ع) على أبي جعفر المنصور قال: " ليس في كتاب أمهم فاطمة اسم هؤلاء في من يملك هذه الأمة"

وفي مدرسة الخلفاء سموا كتاب سيبويه في النحو بالكتاب.

أضف إلى ذلك إن لفظ "المصحف" لم يرد في القرآن ولا الحديث النبوي الشريف.

وورد تسمية القرآن بالكتاب في القرآن في قوله تعالى:

{ ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ }(4).

{ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ }(5).

{ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ }(6).

{ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ }(7).

{ وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ }(8).

إلى عشرات آيات أخرى.

مع هذا لو قال أحد أن كتاب سيبويه حجمه ضعف كتاب الله، لم يقصد أن كتاب سيبويه قرآن أكبر من كتاب الله، ولم يعترض على هذه التسمية من أتباع مدرسة أهل البيت أحد.

وأخيرا إن هذه الأقوال يستفيد منها خصوم الإسلام ويتخذون منها وسيلة للطعن في القرآن، بصر الله بعض الكتاب ليكف عن هذا الهذيان.

إن القرآن الذي بأيدي المسلمين اليوم، هو الذي أكمل الله إنزاله على خاتم أنبيائه في أخريات حياته، وجمعه الصحابة بعد وفاته ودونوه واستنسخوه ووزعوه على المسلمين. أوله: "بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين"، وآخره: "من الجنة والناس"، لم يكن في يوم من الأيام منذ ذلك العصر إلى يومنا هذا قرآن بيد مسلم، يزيد على هذا المتداول كلمة أو ينقص كلمة. لا خلاف في ذلك بينهم.

وإنما الخلاف في تفسير القرآن وتأويل متشابهه، وذلك لأنهما مأخوذان من الحديث وقد اختلف المسلمون في شأن حديث رسول الله ( ص ) ...."

وفي جزئنا القادم سنكمل الحجة وما يقوله علماء الشيعة في مصحف فاطمة(ع) إن شاء الله إن كان لنا في العمر بقية

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر :

1 ـ موقع الإسلام سؤال وجوا. باب العقيدة ، مذاهب وأديان ، مذاهب وفرق ، القرآن وعلومه. المشرف العام 2 ـ محمد صالح المنجد. تاريخ النشر 1 / 8 / 2012. رقم السؤال  182576.

كتاب الكافي للشيخ الكليني ج 1 ص 238 – 242.

3 ـ معالم المدرستين - السيد مرتضى العسكري - ج 2 - ص 32 – 34.

4 ـ [ البقرة : 2 ].

5 ـ [ البقرة: 85 ].

6 ـ  البقرة : 89 ].

7 ـ [ البقرة : 129 ].

8 ـ  البقرة : 151 ].  .....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فاطمة الزهراء(عليها السلام)بضعة الرسول / 3
التقليد في ضوء القران والسنة ( ج 1 )
الشيخ جلال الدين الصغير : كيف نواجه الانزلاق في نيران الفتنة المعاصرة؟ من خلال منهج امير المؤمنين عليه السلام
الامام المفدى السيد علي السيستاني يعزي بوفاة اية الله السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
فاطمة الزهراء(عليها السلام)بضعة الرسول /2
الشيخ جلال الدين الصغير : عام آخر ينقضي من اعمارنا، فماذا اعددنا من حصاد لآخرتنا؟ وما هي ثمرة أعمارنا؟
فاطمة الزهراء(عليها السلام)بضعة الرسول / 1
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سبل الاعتصام من فتن الزمان وضمان حسن العاقبة وكيفية تأمين ولاية الله تعالى
جميع ملوك الأرض تسجد له وتخدمهُ كل الأمم. من هو ؟
مجلس حسيني ــ الإلهام والروح في مفهوم القران
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.35
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
علي الجبوري : فايــــــــــــــــــــــــق العربنجي باخلاقه لا يهدد ويتوعد بقدر ماهو يعرض عمالته على الامريكان هو فهم اللعبة كن ضد ...
الموضوع :
" الاحمق" فائق الشيخ علي يتجاوز مرة اخرى على شيخ المجاهدين هادي العامري ويقول له ساتي بك من ايران واعلقك بساحة التحرير
ابنك ياعراق : للاسف العراق وصل الى هذه المرحلة بلا سياده وبلا احترام من قبل العالم وخصوصا امريكا اللعينه , ...
الموضوع :
الضربة الامريكية للحشد الشعبي لماذا والى اين؟!
عباس قنبر هاشم : اللهم وفق الجمیع لخدمة العراق وشعبه ...
الموضوع :
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يجتمع مع برهم صالح
ابنك ياعراق : اين الدولة ؟ لماذا لايلقون القبض عليهم ؟ نطالب الضرب بيد من الحديد لكل من يريد الخراب ...
الموضوع :
مجاميع مخربة جاءت من عدة محافظات الى بغداد للقيام باعمال حرق وتدمير وخلافات في ساحة التحرير معهم
الفيلسوف الكوني عزيز الخزرجي : أخي الكاتب : لقد قلنا هذا .. واكثر منذ ١ اكتوبر، فلماذا لم تنتبهوا الا بعد خراب ...
الموضوع :
الى / مدعي الوطنية والإصلاح والشرف والأستقلال
احمد قاسم محمد : سلام عليك انا مواطن من مدينة الموصل لي مشكلة او معاملة في أمانة العامة في مجلس الوزراء ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ali al iraqy : السلام عليكم قبل ٣ أيام حوالي استدعوا فوجان من الحشد من الموصل الى بغداد وبعد يومين ادخلوا ...
الموضوع :
مصدر: إنذار (ج) في صفوف الحشد الشعبي تأهباً لتحركات اميركية متوقعة
عمر : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قائل هذه الأبيات؟ ...
الموضوع :
قصيدة حبي لكم يا آل بيتِ المصطفى
ابو حسنين : اجزم بكل ما اصاب العراق من بعد 2003 ولحد الان من تخريب وقتل وفساد يدار من قبل ...
الموضوع :
فضيحة من العيار الثقيل ... ما سر تبرأ مكتب الصدر لمجموعة من اتباعه في البصرة
يسر نوري : #مناشدة_إلى_معالي_وزيره_التربية_المحترمه نحن شريحه من خريجو كلية التربيه الاساسيه قسم التربية الاسرية والمهن الفنيه نناشد الوزارة بوضع الحلول ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك