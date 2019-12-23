الصفحة الإسلامية

الامام المفدى السيد علي السيستاني يعزي بوفاة اية الله السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي


قدم المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، الاحد، تعازيه بوفاة العالم الجليل الحاج السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي.

وقال سماحة الامام المفدى في برقية التعزية التي اطلعت السومرية نيوز، عليها "تلقينا بألم وأسى نبأ رحيل العالم الجليل سماحة آية الله الحاج السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي (قدس سره)".

واضاف ان "فقد سماحته الذي كرس سنوات عديدة من عمره المباركة في سبيل خدمة الدين والعقيدة وسيما في مجال التأليف والتدريس وتربية الطلاب، يعتبر خسارة كبيرة".

وتابع "بهذه المصيبة نعزي الحوزات العلمية وسيما حوزة مشهد المقدسة ونعزي أولاده الكرام وسائر أفراد أسرته الكريمة، ونسأل الله تبارك وتعالى للفقيد السعيد علوّ الدرجات، ولذويه الصبر الجميل والأجر الجزيل".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الامام المفدى السيد علي السيستاني يعزي بوفاة اية الله السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
فاطمة الزهراء(عليها السلام)بضعة الرسول /2
الشيخ جلال الدين الصغير : عام آخر ينقضي من اعمارنا، فماذا اعددنا من حصاد لآخرتنا؟ وما هي ثمرة أعمارنا؟
فاطمة الزهراء(عليها السلام)بضعة الرسول / 1
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سبل الاعتصام من فتن الزمان وضمان حسن العاقبة وكيفية تأمين ولاية الله تعالى
جميع ملوك الأرض تسجد له وتخدمهُ كل الأمم. من هو ؟
مجلس حسيني ــ الإلهام والروح في مفهوم القران
مجلس حسيني ـــ وقوع الحوادث والرجوع للفقهاء
ما هو وضع بغداد في حال دخول السفياني؟
لماذا يحرم اليماني بيع السلاح اذا كان السلاح منتشراً؟
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.57
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
يجب تلقؤنهم درس والا فمصداقيتكم تضيع ولن تؤتمنون على شيء بعد يومكم هذا : هذه النقطه ستثبت قوتكم بعد يومكم هذا وخاصه امام المخلصين من اخوتكم السنه الشرفاء ...
الموضوع :
قوة اميركية تعتقل قياديا بارزا في الحشد العشائري غربي الانبار
محسن جباره عوده. : نحن فئه مثقفه لم ندرك ما يدور في دهاليز هذا البلد المسكين. فكيف الفئه الجاهله. ارجو للسيد ...
الموضوع :
هل حقاً السيد علي العلاق افضل محافظ بنك مركزي في العالم العربي
كاظم جواد المنذري : السلام عليكم ...انا من بغداد ..موظف في الديوانية ..قدمت في بلدية الديوانية لغرض الحصول على قطعة ارض ...
الموضوع :
تعرف على ضوابط واليات توزيع الاراضي على المواطنين
المحتاج لله : هذوله البعثيه والله الله هو اللي فضحهم ،،انظرو احيانا يستشهد بريء فيدخله الله الجنه ولكنه يصبح خيط ...
الموضوع :
شقيق المجرم منتظر الزيدي يعترف ان شقيقه قتل مصور الحشد الشعبي الشهيد احمد المهنا
رضوان : المقاله جميله وربطت بموضعيه واقعنا السياسي الحاضر بالواقع التاريخي السابق ، ومدلولاتها ومقاربتها لتاريخين الحاضر والماضي صائبه ...
الموضوع :
دراسة/ قراءة تأريخية لأحداث أليوم في ألعراق
ابو حسنين : للاخوه المشرفين على موقع براثا هذه الشخصيه النشاز الانتهازيه الانتفاعيه لا تكون على صفحاتكم ومنشوراتكم ولا تعطوا ...
الموضوع :
النائب السابق رحيم الدراجي : رئيس الجمهورية لا يمتلك الجرأة لإستخدام صلاحياته التي كفلها الدستور
بنت المرجعية : مع احترامي لكلامك الرائع ولكن الانسان يجد السعاده كنتيجة وليس هدف يستمده من الواقف الماديه السعاده هي ...
الموضوع :
التفكير في بكرى
اخواني لقد تاءكدت من الاتي : جارت بيت هذا الصبي وهو سيد ويقيمون التعزيه على ابا عبد الله كل سنه ،،،جارتهم خالتي قالت ...
الموضوع :
صورة لناشطة مدنية شاركت في جريمة قتل الصبي ذو ال 16 غاما في ساحة الوثبة
عصام كاظم حسين : انا من ذوي شهداء النظام البائد اخ الشهيد رفعت معاملة وكامله من كل شيء منذ عام 2015 ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
بنت المرجعية : متى تنتهي ايها العمر ما حل بك حل بي كتابة رائعة لجيل عاش كل تلك السنين وما ...
الموضوع :
متى تنتهي أيها العمر؟!
فيسبوك