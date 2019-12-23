الامام المفدى السيد علي السيستاني يعزي بوفاة اية الله السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

قدم المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، الاحد، تعازيه بوفاة العالم الجليل الحاج السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي.

وقال سماحة الامام المفدى في برقية التعزية التي اطلعت السومرية نيوز، عليها "تلقينا بألم وأسى نبأ رحيل العالم الجليل سماحة آية الله الحاج السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي (قدس سره)".

واضاف ان "فقد سماحته الذي كرس سنوات عديدة من عمره المباركة في سبيل خدمة الدين والعقيدة وسيما في مجال التأليف والتدريس وتربية الطلاب، يعتبر خسارة كبيرة".

وتابع "بهذه المصيبة نعزي الحوزات العلمية وسيما حوزة مشهد المقدسة ونعزي أولاده الكرام وسائر أفراد أسرته الكريمة، ونسأل الله تبارك وتعالى للفقيد السعيد علوّ الدرجات، ولذويه الصبر الجميل والأجر الجزيل".