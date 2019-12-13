مجلس حسيني ـــ وقوع الحوادث والرجوع للفقهاء

روى الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين، قال: عن الامام الحجة (عج) حدثنا "ما سألت عنه أرشدك الله (من أمر المنكرين لي) من أهل بيتنا وبني عمنا.وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. "

ما المقصود من هذا الكلام الحديث (وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجّة الله عليهم) ولا بد ان نعرف اولا معنى الحوادث الواقعة .. ما معنى الواقعة ..؟

ما المقصود من هذا الكلام ؟ واذا طالعنا التاريخ وعلم الرجال في كتب الحديث والبحث العلمي يتبين ان المقصود من رواة الحديث هم الفقهاء .. لانهم رواة حديث وليس محدثون . وهناك فرق بين المحدث الذي يكون كلامه حجة على الناس , وهؤلاء يقول عنهم الشيعة انهم اهل البيت(ع) الذين قال عنهم رسول الله(ص).

" «إنّي تاركٌ فيكم الثقلين ما إن تَمَسَّكم بهما لن تضلّوا بعدي: كتابَ اللَّه وعترتي أهلَ بيتي، ما ان تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي ابدا . وانهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوضَ» هذا من أشهر الأحاديث النبوية الذي أوصى به المسلمين بالتمسّك بعد رحيله بالثقلين تثنية الثِقل- الكتاب والعترة وقد اجمع المسلمون بكل طوائفهم ومذاهبهم على التسليم بصحة صدور الحديث عنه (ص).

( هنا تحدد الإسلام بقانون شرعي , حين أوجب النبي (ص) بالتمسك بالقران والعثرة فالقران والعترة ) أي هما مرجعية الاسلام .. فكل ما جاء عن النبي (ص) او المعصومين هي الأدلة النقلية التي يتمسّك بها الشيعة الأماميةلعصمة الطرفين فيكونا مرجعا للدين ومن يتمسك بغير هذين المصدرين لا يصلح ايمانه ..

*** ولكن نحن الان نقلد شخص اسمه مرجع وشرط ان يكون مجتهد .. ونعتبر المجتهد الذي جمعت فيه شرائط التقليد .هو النائب العام للأمام الحجة ( عج)؟ كما يقول الشيعة؟ هل هناك دليل في القران . أو رواية تمنح هذه الصفة؟ وهل ان الراد على المجتهد كالراد على الإمام ... الجواب على هذه الاسئلة عقلية ونقلية ..نحن نقول : المجتهد ليس إمام معصوم .. ولكن ضرورة وجوده هل هي قضية عقلية توجب رجوعي اليه .. وهل يأثم الإنسان بترك تعلّم المسائل المبتلى بها؟ الجواب: نعم يأثم بذلك.وقضية الوصول الى معرفة العلوم الشرعية لا يمكن عقلا ابدا. كما هو وجوب توفّر ذوي الاختصاص في الطبّ والهندسة والبناء والنجارة والصياغة وما شاكل ذلك ليقضوا حاجة الناس في الاختصاصات المذكورة... لان الحياة لا يمكن ان تستمر دون وجود ذوي الاختصاصات ..

*** المرجع الشيعي يغير معادلة الغزو المغولي .. انه نصير الدين الطوسي قدس سره يليِّن الطاغية هولاكو وأولاده (قال الشيخ عبد المتعال الصعيدي من علماء الازهر : (استطاع نصير الدين الطوسي أن يهزم بالعقل والعلم الدولة الطاغية الباغية ، وأن تنجح خططه في تحويل المغول من وثنيين إلى مسلمين) .

وقال السيد الأمين في أعيان الشيعة: 9 / 417 : (استطاع بتأثيره على مزاج هولاكو أن يستحوذ تدريجياً على عقله ، وروض شارب الدماء فوجهه إلى إصلاح الأمور الاجتماعية والثقافية والفنية ، فأدى الأمر إلى أن يوفد هولاكو فخر الدين لقمان بن عبد الله المراغي إلى البلاد العربية وغيرها ليحثَّ العلماء الذين فروا بأنفسهم من الحملة المغولية فلجئوا إلى إربيل والموصل والجزيرة والشام ويشوِّقهم إلى العودة ، وأن يدعو علماء تلك البلاد أيضاً إلى الإقامة في مزارعهم .

يظهر من النصوص التاريخية أن تأثير نصير الدين على هولاكو جعله يتقبل التلفظ بالشهادتين حتى لو كان شكلياً من أجل الزواج بامرأة !

قال الكتبي في فوات الوفيات:عزم هولاكو على زواج بنت ملك الكرج فأبت حتى يسلم ، فقال : عرفوني ما أقول ؟ فعرضوا عليه الشهادتين فأقر بهما وشهد عليه بذلك نصير الدين الطوسي واثناء عقد الزواج تو كل نصير الدين عن هولاكو ، وعقدوا العقد باسم ماما خاتون بنت الملك داود إيواني على ثلاثين ألف دينار .

والتبريزي في مرآة الكتب / 142 ، إسلام قازان خان في أواخر أيامه على يد إبراهيم بن سعد الدين الحموئي الجويني ، وهو تلميذ نصير الدين الطوسي ، ومؤلف كتاب : فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين عليهم السلام .

**كما أورد الذهبي في تاريخه : 52 / 75 ، نسخة كتاب لقازان ، يعلن فيها إسلامه ويبرر هجومه على بلاد الشام ومصر ، جاء فيه : ( بقوة الله تعالى : ليعلم أمراء التومان والألف والمائة وعموم عساكرنا من المغول والتازيكا والأرمن والكرج وغيرهم ممن هو داخل تحت طاعتنا ، أن الله لما نور قلوبنا بنور الإسلام وهدانا إلى ملة النبي (ص)﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ).

. ولما سمع حكام مصر والشام الخارجون عن طرائق الدين ، غير متمسكين بأحكام الإسلام ناقضون لعهودهم . وقال السيد الأمين في أعيان الشيعة: 2 / 355 : (وملك منهم في بلاد الإسلام واحد وعشرون ملكاً وكانت مدة ملكهم 168سنة ..أول من أسلم منهم أحمد خان بن هولاكو ، ثم غازان بن خان ، وأسلم باسلامه ثمانون ألفاً من المغول . ثم أخوه محمد خدابنده الذي تشيع على يد العلامة الحلي رحمه الله) .

ـــــــــ " الواقعة في القران الكريم ..

بداية ما معنى وقوع ..لو أردت ان تبين امرأ لشخص تقول له أنت لم تكن موجودا وقت وقوع الحادث ... أو أَثْناءَ وُقوعِ أَمْرٍ طارِئٍ. ونقول وصلت ِ الشُّرْطَةُ إلى مَكانِ الذي حدثت فيه الحادِثِة" أَيْ جَريمَةٌ أوْ سَرِقَةٌ أَوِ اصْطِدامُ سَيَّارَةٍ. "كُلُّ حادِثٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُحْدِثٍ". (ابن طفيل)( استحدثَ يستحدث، اسْتِحداثًا، فهو مُستحدِث، والمفعول مُستحدَث • استحداثَ الشَّيءَ: في العلم الحديث أي الواقع ( خطوط بيانية ) يعني خطوط تشير الى امور معينة .. وهذا من المستحدثات المبتكرات ..

الحروب تغيرت عن الماضي بدلا من الطائرات والدبابات . نقول "استحدث الاستعمارُ أساليبَ جديدة للهيمنة على الدول " وهذا من الحوادث الواقعة حديثا ..حَديثًا "استحدث الأمرَ".فلان حديث السِّنِّ صغيرًا "أراد أن يكلّفه بمهمَّة لكنَّه استحدثه".لانه صغير ولا يمتلك خبرة في الحياة فهو حديث السن "وَقَعَتْ حادِثَةُ سَيْرٍ في الشَّارِعِ الفلانيِ"كَثُرتْ حَوادِثُ السَّيْرِ".فلان عمتهُ حَوادِثُ الدَّهْرِ"مَصائِبُهُ. كل هذه الأمثلة لا تحدد مسؤولية الفقيه بالأسئلة الشرعية فقط ..

وقوع الواقعة: ثبوت الشيء وسقوطه. يقال: وقع الطائر في الفخ أي وقع فيه. لو لاحظت القران الكريم حين يورد كلمة واقعة إنها لا تقال إلا في الشدة والمكروه، وأكثر ما جاء في القرآن من لفظ (وقع) جاء في العذاب والشدائد نحو..

﴿إذا وقعت الواقعة * ليس لوقعتها كاذبة﴾ يعني تعالى ذكره بقوله: ( إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ) : إذا نـزلت صيحة القيامة، حين يُنفخ في الصور لقيام الساعة. انه يوم القارعة، يوم الحاقة، يوم الطامة، يوم الغاشية، يوم الواقعة، يوم الفصل، كلها اسماء تبين ان الواقعة ليست توجيه سؤال الى مرجع في الحوادث الواقعة , انما تعني الشدائد التي تحيط بالبلاء على الامة . فيجب الرجوع الى الفقهاء.

وقد جمع الله تعالى في كتابه عن الواقعة هو، يوم الحسرة والندامة، يوم عين له أسماء لا تستقر له القلوب، بل تقشعر منه الجلود، وتشيب منه الرؤوس من شدة ما يشاهدون ويسمعون... وهذا ما ذهب اليه الحديث الشريف.

مقابل هذا في سورة النساء 100 جاء قوله : ﴿فقد وقع أجره على الله﴾ اصل الاية ( وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) هذا النص يبين الشدة والخوف أثناء الهجرة القسرية .. من يموت أثناء الطريق ، فقد حصل له ثواب الهجرة :قال رسول الله(ص):" إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ، أو امرأة يتزوجها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه "

وقد استعير: الوقيعة في الإنسان. هي إنزال الأمر الشديد فيه ,

*** من هم ولاة الأمر :يقول تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ}..عن أبي أمامه قال: قال : رسول الله (ص) " إذَا ابْتَغَى الأمِيرُ الرِّيبةَ في النَّاسِ أَفْسَدَهُم " من هذا المنطلق نبين من هم ولاة الأمر ؟اختلفوا في من هم ولاة الأمر على أقوال :القول الأول : الأمراء . القول الثاني : العلماء .

وهناك أقوال أخرى غير ذلك منها ما هو بعيد عن الصواب .

قال القرطبي في تفسيره للآية "وأما القول الثاني "أي أن المقصود بولاة الأمر هم العلماء: فيدل على صحته قوله :{ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ } .

فأمر تعالى برد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه(ص)، وليس لغير العلماء معرفة كيفية الرد إلى الكتاب والسنة ، ويدل هذا على صحة كون سؤال العلماء واجباً ، وامتثال فتواهم لازماً .قال سهل بن عبد الله : لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء ، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم ، وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم .

**الراجح والصحيح : أن ولاة الأمر هم العلماء ، فالعلماء يحكمون بشريعة الله تعالى ، وسنة نبيه(ص) ويبينونه للأمراء وغيرهم والأمراء يأمرون الناس ويلزمونهم بذلك ، فيطبقون فيهم حكم الله تعالى ،ومن لم يحكم بما أنزل فهو كافر ظالم فاسق خارج عن دائرة الإسلام .

*** من هم أهل الحل والعقد،؟: مقدمة كلمة اهل العقد والحل لم يات بها اية ولا حديث نبوي . بل هو امر استحدث بعد وفاة رسول الله(ص) فقالوا بما ان هذه الامة قال فيها تعالى ( كنتم خير امة اخرجت للناس ) فسروها على ان خير الامة يمكن ان يحلوا ويعقدوا الامور الاجتماعية والسياسية والدينية ... الخ .

***هل جميع اصحاب النبي والمسلمين .. بما فيهم المنحرفون خير امة اخرجت للناس .. مجرد ان تكون مسلم تصبح خير امة أخرجت للناس ..؟

رأي مدرسة أهل البيت (ع) يقولون : كنتم خير أمة خرجت للناس: (لتقدير لمؤمنهم وتعظيم القدر ورفع الشأن.. لمن يستحق التقدير .هذه قاعدة عقلية وإنسانية ان يكون الاحترام لمن يستحق الاحترام ..ولا يشمل جميع الأمة..

**كيف يشمل فراعنة الأمة الذين لم يجدوا للدين أثرا إلا محوه، ولأوليائه عظما إلا كسروه .. وان حملنا هذا النص للمسلمين .. يجب ان يكون بيان بني إسرائيل. (وإني فضلتكم على العالمين) بما فيهم فرعون وقارون ..واين نضع الاية بقوله تعالى: (وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا) وهل من جميع الامة من ترك الرسول يخطب وخرج للقافلة التجارية ." وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}.

قال ابن حجر ( فَنَزَلَتْ هَذِهِ اَلْآيَةُ ) بِسَبَبِ قُدُومِ قالفة تجارية وَالْمُرَادِ بِاللَّهْوِ هنا مَا يَنْشَأُ مِنْ رُؤْيَةِ اَلْقَادِمِينَ وَمَا مَعَهُمْ. وَوَقَعَ عِنْدَ اَلشَّافِعِيِّ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَر بْن مُحَمَّد عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا " كَانَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْم اَلْجُمُعَةِ, وَكَانَتْ لَهُمْ سُوق كَانَتْ بَنُو سَلِيمٍ يَجْلِبُونَ إِلَيْهَا اَلْخَيْلَ، وَالْإِبِلَ، وَاَلسَّمْن, فَقَدِمُوا فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ اَلنَّاسُ وَتَرَكُوا رسول الله .. بينما يذكر الطبري مصيبة اكبر من ذلك .. يقول :َكَانَ لَهُمْ لَهْوٌ وغناء وعزف الات يَضْرِبُونَهُ فَنَزَلَتْ" يعني اذا سمعوا في وقت الصلاة عزف وطبول يتركون النبي (ص) هذا راي الطبري. وذكره أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ، وَالطَّبَرِيّ يذكر "أَنَّهُمْ إِذَا نَكَحُوا تَضْرِبُ اَلْجَوَارِي بِالْمَزَامِيرِ، فَيَشْتَدُّ اَلنَّاس، إِلَيْهِمْ وَيَدْعُونَ رَسُولَ اَللَّهِ(س) قَائِمًا فَنَزَلَتْ هَذِهِ اَلْآيَةُ" هل هذه خير امة .؟

** اذن لا يمكن ان نعول على اهل العقد والحل : ولكن كيف تاسس تشريع اهل الحل والعقد ..؟ هذه الجماعة ذكرتها كتب الفقه والتفاسير خاصة كتب السياسية الشرعية ان جماعة أهل الحل والعقد، هذه الجماعة الكبيرة استقرَّت عمليًّا في واقع الأمة الإسلامية من قبل الصحابة، واستقرَّت نظريًّا في الفقه الإسلامي عند الفقهاء للمذاهب الاسلامية ، واستمرَّ الوضع قرونًا عديدة..

العقد في اللغة يأتي على معانٍ تدور حول جمْع ما تفرَّق، ووصل بعد تباعَد،واكثر ما يطلق على تحديد وتعيين الحاكم والخليفة ,منصبَ الرئاسة للدولة الإسلامية. واول جماعة اطلق عليهم اهل الحل والعقد هم المجتمعون في سقيفة بني ساعدة .. ثم الذين دخلوا على أبي بكر وهو يودِّع الحياة، فشارَوهم وأشاروا عليه، وقرروا تَوْلية عمر بن الخطاب، وعقَدوا البيعة له .. وحين طعن عمر ومات جعلها في شورى .. وهذا انتهى بانتهاء خلافة الخلفاء الثلاثة الأوائل. ولكن الجانب الفكري والعقائدي عند المذاهب . كتبوا رغم انتهاء الفكرة عمليا يقولون : "أن أهل الحل والعقد هم أهل الزعامة(الدينية والدنيوية في الأمة، وهم أصحاب الحل والعقد).الخلاصة من كلام ابن القيم تتمثَّل في حقيقتين:الأولى: أن العلماء داخلون في جماعة أهل الحل والعقد.

الثانية: أنهم المقدَّمون في هذه الجماعة، ولهم على سائر طوائفها حقُّ الطاعة.

*** قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾: الذين يستنبطونه : "هم أهل العلم والفقه" . في آية أخرى: ﴿ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾.

** اذن لا بد ان يتقدم علماء الأمة في الحل والعقد فوق دور أُمرائها وأمامه لا خلفه، وما انعكسَت هذه الحقيقة ولا انقلَبت وانتكست اخلاق الامة ، ولن يَستقيم حال الأمة إلا أن يتقدَّمها الفئة الأكثر خشية لله؛ لكونها الأكثر علمًا بالله وبأمر الله ، وهذا ما نستفيده من قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ ..

مكانة النجف الأشرف: النجف، فرضت نفسها عندما شاء القدر لها أن يدفن فيها الإمام علي بن أبي طالب (ع) ويبقى قبره غير معروف في ظرف من الظروف السياسية التي كانت تلاحق محبي الإمام وتابعيه، وظل القبر على سريته حتى كشفه ولده الصادق وبقية ابناءه عليهم السلام ..منذ ذلك الحين أخذت مدينة النجف تستقبل الزاحفين لزيارتها أفواجاً من المحبين والعاشقين للإمام علي (ع) ..

ومن الذين اعطوا اهمية عقائدية للنجف الاشرف عند الشيعة في ذلك الوقت الشيخ محمد بن الحسن الطوسي أثر فتنة طائفية أثارها السلاجقة في بداية حكمهم في العراق، فهجموا على داره ونهبوا كتبه وأحرقوا كرسيه الذي يجلس عليه للتدريس إلى جانب إحراقهم مكتبات أخرى قديمة.

بانتقاله إلى مدينة النجف فتح عهداً جديداً للنجف حيث تحولت من مدينة ومزار إلى جامعة علمية كبرى. علماً بان مدينة النجف كان لها قبل الشيخ الطوسي شأنها العلمي وكانت مقصد الطلاب للدراسة على علمائها الأعلام.

استمر بريق النجف العلمي مستمراً بعد الشيخ الطوسي رغم توجه البعض إلى مدينة الحلة التي تبعد عن النجف 70كم لتصبح مدينة بديلة لكبار علماء الشيعة ومقر تدريسهم ... إلاَّ ان النجف ظلت تحتفظ بمكانتها العلمية وبقي فيها الكثير من العلماء والفقهاء يتابعون تدريسهم.

لم يطل الوقت حتى عادت النجف داراً للعلم والتدريس حتى امتد هذا النبع إلى مدينة كربلاء وفيها مرقد الإمام الحسين (ع) واخيه العباس (ع) واصبحت مركزا علميا وعقائديا للشيعة حتى القرن الثالث عشر الهجري. وبانتقال السيد محمد مهدي المعروف ببحر العلوم من كربلاء إلى النجف الأشرف استقر الأمر كاملاً في النجف . ثم اعقبه تلميذه الشيخ جعفر كاشف الغطاء فزاد الأمر احكاماً وأصبحت النجف مدرسة الشيعة الكبرى ومعهدهم الأول ودار هجرتهم العلمية الى يومنا هذا ..

مواقف النجف السياسية:النجف الأشرف كغيرها من المدن فيها تنوع الآراء وتعدد الأفكار وهي في طليعة الحركات التحررية وفي أوائلها، كون للعلماء نفوذهم الديني والسياسي حيثما كانوا، فالمرجع الأعلى الميرزا محمد حسن الشيرازي قاد الحركة الوطنية في ايران من مقره في سامراء ..وأفتى تلك الفتوى المشهورة بتحريم استعمال التنباك. وكذلك في بداية الحرب العالمية الأولى، رأى مجتهدو النجف الأشرف في هجوم الإنكليز على العراق تدخلاً سافراً على وطنهم، فأفتوا بالجهاد فانخرط الشعب في أثرهم بقيادة المجتهد العالم السيد محمد سعيد الحبوبي ومعه كتائب العلماء وطلاّب النجف وساروا مدججين بالسلاح إلى ساحات القتال في معركة ((الشعيبة)) وغيرها.

**بعد الاحتلال الإنكليزي للعراق وإعلان الانتداب، دعا المرجع الأعلى الشيخ محمد تقي الشيرازي ( من كربلاء ) لمقاومة الاحتلال والثورة على الانتداب، فهب الشعب حاملاً سلاحه، فكانت الثورة العراقية الكبرى التي أرغمت المحتلين الإنكليز على اعلان الحكم الوطني، وتوفي الشيخ الشيرازي فقاد الثورة خلفه الشيخ فتح الله النمازي المعروف بشيخ الشريعة.

وفي عام 2014 تمكن الدواعش وبعض دول الجوار احتلال ربع العراق خلال ثلاثة ايام . فاصدر السيد السيستاني فتوى الجهاد الكفائي. وانقذ العاصمة بغداد والعراق كله من الضياع , وهذه التجارب هي التي بينها حديث الامام المهدي(عج) " واما في الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا "..

ـــــــــــــــــــ ما هي المرجعية الدينية : هي مصطلح يطلق على القيادة الدينية عند الشيعة الإمامية في زمن غيبة الإمام المهدي . والمرجع هو عالم مجتهد يتولى أمور المؤمنين ويتصدى لرعاية مصالحهم الدينية والدنيوية.. كالقضاء وإقامة الحدود وغيرها نيابة عن الإمام المعصوم في زمن الغيبة. ولا يتصدى لهذا المقام إلا من قضى عمره في خدمة العلم حتى نال المراتب العالية منه،وحصل على مرتبة مجتهد

*** ويعتقد الشيعة أن المرجعية في عصر الغيبة تكون للفقهاء ولا يجوز لأحد غيرهم تولي ذلك. بمعني أن على الشيعة مراجعة الفقهاء في المسائل الدينية والقضاء و إقامة الحدود وغير ذلك. أي في الحوادث الواقعة بالامة .

ـــــــــ يقول العلامة محمد رضا المظفر :عقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط،(أنه نائب للإمام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق)، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكم بين الناس، والراد عليه راد على الإمام والراد على الإمام كالراد

على الله تعالى، وهو على حد الشراك بالله كما في حديث الصادق(ع)( عقائد الإمامية، ص 46.] فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط، بل له الولاية العامة، فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء، وذلك من مختصاته لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه، إلا بإذنه، كما لا تجوز إقامة الحدود والتعزيزات إلا بأمره وحكمه.

ويرجع إليه أيضا في الأموال التي هي من حقوق الإمام ومختصاته. وهذه المنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام للمجتهد الجامع للشرائط ليكون نائبا عنه في حال الغيبة، ولذلك يسمى (نائب الإمام). وهو معنى كلامه : وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. "

*** هل اوجب الائمة المعصومون وجوب الرجوع اليهم في الحوادث الواقعة .؟ "ألا وإن لكل مأموم إمام يُقتدى به، ويستضيء بنور علمه؛ ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، ومن طُعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد"... هنا يبين الامام علي وجوب البحث "القدوة" والنموذج الناجح الذي يبحث عنه الإنسان ان يقلده في حياته،

الغاية من التقليد للامام المعصوم هو التعلم عن كيفية الاستفادة من هذا النموذج وما ينطوي عليه من تجارب وعبر،والبعض يرى في الاقتداء، نوعاً من التقمّص أو الاستنساخ – إن صحّ التعبير- فيكون نسخة مجددة لذلك الأديب أو المفكر وهكذا.

**عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر (ع)، قال: إن من عندنا يزعمون أن قول الله عز وجل: (فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) أنهم اليهود والنصارى، قال: اذن يدعوكم إلى دينهم، قال: ـ ثم وضع بيده على صدره:وقال : ـ نحن أهل الذكر، ونحن المسؤولون "..

يقول ابو بكر الحضرمي،: كنت عند أبي جعفر الباقر (ع) ودخل عليه الورد بن زياد ، أخو الكميت ـ إلى أن قال: ـ فقال: قول الله تبارك وتعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) من هم اهل الذكر ؟ قال: نحن، قلت: علينا أن نسألكم؟ قال: نعم، قلت: عليكم أن تجيبونا؟ قال: ذاك إلينا.

من هو المعصوم عند الشيعة وما دوره : الإمام المعصوم عند الشيعة هو أحد الأئمة الإثني عشر من نسل الإمام علي وفاطمة الزهراء (عل) الذين توارثوا العلم و الحكمة عن النبي محمد(ص) حسب اعتقادهم أئمة معصومين في التبليغ عصمة الأنبياء، و كلامهم بمثابة الحديث النبوي في تفسير الآيات القرآنية و الأحاديث النبوية. و بذلك يشمل كتب الحديث عند الشيعة: حديث النبي الذي يكون منقولا على ألسنة الأئمة أو أحاديث الأئمة أنفسهم أيضا، لقول الإمام جعفر الصادق (ع): «حديثي حديث أبي ، وحديث أبي حديث جدّي ،أمير المؤمنين (ع)حديث رسول الله (ص)، وحديث رسول الله (ص)حديث الله عزّ وجلّ »,..واوصى الله بحبهم قال تعالى (قل لا أسالكم عليه أجراً إلا المودة في القربى).أكدت أغلب كتب التفسير ومصادر الحديث والتاريخ نزولها في قربى النبي(ص) روى السيوطي وغيره في تفسير هذه الآية بالإسناد إلى ابن عباس، قال: لما نزلت (قُل لا أسألُكُم عَليه أجراً إلاّ المودَّةَ في القُربى) قالوا: يارسول الله، من قرابتك الذين وجّبت علينا مودتهم ؟قال(ص):«علي وفاطمة وولداهما» .. فلا تعجب من حب الحسين الذي ملك القلوب ..!.

ــ++ــأصـبـحـت مـسـتشفى للإسلامي وادي كربله .. والطبيب احسين ابن عقد الوله

الـطبيب اليداوي الناس لو عارض عرض .. لابد ينشدة اعلى علتة و لابد ايجس النبض

تـربـة احـسـيـن أبـو اليمة مرهم الكل المرض .. والدوى مجاني عندة و يربح اليقصد إله

الله خـص حـسـيـن بثلاثة خصال و شرفة .. جـعـل مـن نـسـلة الآيمة و تربتة بيها الشفة

ويستجاب الدعة الداعي لو كصد كبته ولفه .. ويفرج المهموم همه ويحل دوم المشكله

ولجل ابو اليمة تهلها يا الموالي دمعتك .... ما تروح تياه والرب قدر عليها ملك ... يحفظوها للقيامة بوسط قاروره الك .. هاي من الله كرامه لبن حماي الحمه ...

والملائك يحضروها لدمعتك يوم الحشر ... يم علي وحامي الحمية والحسن وامه الطهر ... قدروا لهذه الدمعة اشكثر يترتب اجر ... ولعد صاحبها وكرامة اشكثر عد رب السما ...

مالها يكولون قيمه ولا ثمنها نقدره .... خذوها لبو اليمه الكطع بجدل خنصره

يحضروها لبو اليمة وحين لدموعك يره .... يكول الجنة وكرامة الك والمغفرة

الشيخ عبد الحافظ الابغدادي

8/12/2019