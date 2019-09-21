ممثل مكتب المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يشارك في مهرجان حليف القران الثامن الذي اقامته الأمانة الخاصة لمزار زيد الشهيد (رضوان الله عليه).

شارك ممثل مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله) سماحة حجة الإسلام و المسلمين السيد عزالدين الحكيم، اليوم الجمعة ٢٠- المحرّم الحرام - ١٤٤١هـ ، في مهرجان حليف القران الثامن الذي اقامته الأمانة الخاصة لمزار زيد الشهيد (رضوان الله عليه)

وأكد سماحته على مكانة زيد الشهيد في فكر أهل البيت (عليهم السلام) وان نهضته منبثقة من نهضة الامام الحسين (عليه السلام، وكلا النهضتين نشأتا في بيئة واحدة وكان من قام بالعبء في كليهما محبي أهل البيت (عليهم السلام)، ولذا نجد جمعا من اصحاب الأئمة (عليهم السلام) من حملة الحديث و العلم شاركوا في نهضة زيد (رضوان الله عليه) كما كان ذلك في نهضة الحسين (عليه السلام).

كما اشار السيد عز الدين الحكيم إلى دور أهل العراق في احتضان نهضة زيد باعتبارهم البيئة التي حضنت فكر أهل البيت عليهم، ولإزال هذا الدور قائما وفاعلا كما رأيناه في احياء عاشوراء و الأربعين وضربهم اروع الصور في العطاء و البذل في سبيل العقيدة، وهذا ما رأيناه جليا في تلبيتهم لفتوى الدفاع الواجب وضربهم أروع الصور في الشجاعة والتضحية من جانب وفي التعامل الإنساني والأخلاقي من جانب اخر.