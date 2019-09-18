الصفحة الإسلامية

هل لما يسمى بدعاء موت الفجأة وضغطة القبر صحة او اعتبار شرعي؟ هذا السؤال يجيب عليه الشيخ جلال الدين الصغير


دعاء يحفظك من موت الفجأة ضروووووري: دعاء لمرة واحدة بالعمر روي عن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)  أي أحد من أمتك يا محمد قرأ الدعاء ولو مرة واحدة في العمر بحرمتي و جلالي ضمنت له سبعة أشياء : رفعت عنه الفقر أمنته من سؤال منكر و نكير أمررته على الصراط حفظته من موت الفجأة حرمت عليه دخول النار حفظته من ضغطة القبر حفظته من غضب السلطان الجائر والظالم الدعاء : لا اله إلا الله الجليل الجبار لا اله إلا الله الواحد القهار، لا اله إلا الله الكريم الستار لا اله إلا الله الكبير المتعال، لا اله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون، لا اله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون لا اله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون، لا اله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون ،لا اله إلا الله محمد رسول الله، اللهم إليك فوضت أمري وعليك توكلت يا أرحم الراحمين . اللـهم صـلي علـى محمد و آل محـمد كما صليت علـى إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وباركـ علـى محمـد و آل محمد كما باركت علـى إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأرسلها لـعشر أشخاص خلال ساعة تكون كـسبت عشر مليون صلاة علـى الحـبيب في صحيفتك بإذن الـله . أنشرها حتى لاتحرم أحبابك.

الجواب:

أولاً: المنشور اعلاه لا مستند له في كتبنا الروائية المعتبرة بما فيها المعتبر من كتب الادعية، بل حتى في المصادر الرئيسية لأهل السنة، وعليه فلا نسبة شرعية لما نشر أعلاه يمكن التعويل عليها، أو البناء عليها.

ثانياً: بناء على ما ذكر اعلاه يجب الامتناع عن نسبته لرسول الله صلوات الله عليه واله، لانه سيكون بمثابة الكذب عليه بأبي وأمي، وبالتالي فإن نشر مثل ذلك مع علمه بعدم صحة النسبة قد ينجم عنه تعمد الكذب على رسول الله أجارنا الله وإياكم منه.

ثالثاً: يمكن للإنسان أن يدعو بما يشاء، ولذلك يمكن استخدامه كدعاء لا باعتبار نسبته للمعصوم وانما وكانه انشاء من قبل نفس الداعي، ولكن هذا لا يعني ان ما ورد من امتيازات للكلمات المذكورة ستتحقق او سينالها الداعي، فهذه الامتيازات لا اثر من الناحية الشرعية لها، ولا يترتب عليها اي التزام، نعم الامر لله تعالى وهو القادر على كل شيء، ولكن أؤكد ان التعويل على الدعاء بالتخلص من موت الفجأة وضغطة القبر وما شاكل لا اعتبار له، لانها مجرد أمور تم التقوّل فيها على رسول الله صلوات الله عليه وآله.

رابعاً: كل منشور يتحدث عن النشرة لعشرة مرات او اقل منها او اكثر لا وجود له في المستندات الشرعية وبالتالي لا قيمة شرعية له، ولا يترتب على من لا يفعل أي أثر مما قد يكتبه البعض.

خامساً: من الواضح ان هذا المنشور ليس اول كذبة تمرر على المعصومين صلوات الله عليهم، وللاسف لا يمر يوم الا ونجد اقاويل وقصص تنسب الى المعصومين عليهم السلام، وهي مما لا اساس له من الصحة، وبغض النظر عن اسباب هذا الكذب والجهات التي تقف وراء ذلك، ولكن من المهم جداً لاخوتنا واخواتنا حفظهم الله تعالى: أن يرجعوا لذوي الاختصاص والمعرفة في هذه المجالات قبل التورط في نشر أي شيء، وقد لوحظ ان بعضاً من المحترفين في هذا النمط من الكذب انه يضع ذكراً لمصدر من مصادر الرواية والحديث، وقد اتضح في كثير من المرات انه لا حقيقة لما يذكرونه عن هذا المصدر او ذاك، لا بل يتم في العديد من الأحيان ذكر كتب لا وجود لها، مما يؤكد وجوب الرجوع الى المختصين في هذا المجال، عصمنا الله واياكم من شرور الافاكين ودجلهم، ولا حول ولا قوة الا بالله.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هل لما يسمى بدعاء موت الفجأة وضغطة القبر صحة او اعتبار شرعي؟ هذا السؤال يجيب عليه الشيخ جلال الدين الصغير
هل المجيئ في قوله تعالى: وجاء ربك تعبير مجازي ام ماذا؟ اين ومتى يكون هذا المجيئ؟
كربلاء في القرآن. سورة الحسين (ع). (والفجر وليال عشر).(1)
الامام الحسين.. زرع روح العزة والكرامة والإباء في الأمة
في خطبة صلاة الجمعة الدينية الشيخ جلال الدين الصغير : كيف تم دفن الامام الحسين عليه السلام، ومن الذي دفنه؟
ما هو مغزى قول الامام الحسين ع شاء الله ان يراني قتيلاً وشاء الله ان يرى نساءه سبايا سؤال (12 - محرم)
الصديقة الحوراء زينب ع الصرخة المدوية التي قلبت موازين الضلال وأطاحت بسياساته (12- محرم)
ما هي مصاديق الاصلاح الحسيني الذي يتحدث عنه الامام الحسين عليه السلام؟ سؤال (11 محرم)
انتصار الشعائر الحسينية وهزيمة الالحاد والانحراف وقوى التجهيل أمام وعي أنصار الحسين (11- محرم)
لماذا التزم التاريخ الشيعي التراجيديا البكائية ولم يلجأ للسياسة الا اخيراً؟ سؤال (9 - محرم)
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 72.78
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 325.73
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك