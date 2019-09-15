الصفحة الإسلامية

كربلاء في القرآن. سورة الحسين (ع). (والفجر وليال عشر).(1)


من المؤكد أن ما لدينا يختلف عما لدى الآخر . فما عند الاخر تم التلاعب به بشهادة المؤرخين، وما عندنا كان تحت حراسة مشددة من قبل إثنا عشر إماما مهمتهم هو صيانة جوهر الدين وإيصاله إلى الناس خاليا من الشوائب. ولذلك تراهم مقتولين مسمومين على يد الآخر الذي كان يخشى ان يظهر حقّهم ودورهم الديني الحقيقي فيثور الناس عليهم ويُرجعوا الحق إلى اهله.

 

مما لدينا الكثير الكثير الذي رفضه الآخر بسبب ان لا قاعدة إيمانية لديه ومن ذلك اجماع كل أئمة الامامية وعلمائهم على أن سورة (الفجر) هي سورة الإمام الحسين عليه السلام . فبصورة عامة فقد احتوى القرآن على سور للمؤمنين ، وهناك سورة للمنافقين ، وهناك سورة البقرة ، والفيل وأبي لهب ووو . وكل سورة تحكي تفاصيل حدث معين . وسورة الفجر أيضا تحكي تفاصيل حدث على غاية من الأهمية له ارتباط وثيق ببقاء الإسلام المحمدي الإصيل. (2)

 

في ثنايا سورة الفجر حديث عن عقوبات انزلها الله تعالى على امم غدرت بأنبيائها وقتلت اوصيائها مثل (عاد ، وثمود ، وفرعون) . ثم ختم الله تعالى السورة بقوله : (يا أيتها النفسُ المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية). المدقق في تفاصيل السورة يرى كأنه لا ربط بين المحتوى وخاتمة السورة ، لأن السورة ابتدأت بالحديث عن عشرة أيام وفجرها الأخير ثم فتحت موضوع الظالمين وعذاب الجبابرة ، ثم فجأة يتكلم النص عن (نفس مطمئنة) ترجع إلى ربها. وكأن الله تعالى يُريد أن يخبرنا بأن الأيام العشر بعد فجرها الأخير صعدت روح مطمئنة إلى ربها وهي مضمخة بدماء الشهادة ، ذلك هو الحسين عليه السلام.

 

ماذا يقول الائمة سلام الله عليهم في هذه السورة؟

يقول الامام الصادق (ع) : (اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم فإنها سورة الحسين عليه السلام). (3)

وعن الإمام الصادق (ع) أيضا قال : (من قرأها كان مع الحسين عليه السلام يوم القيامة في درجته من الجنة). (4)

 

قد يقول قائل : بأي لحاظ الإمام الصادق عليه السلام يقول بأنها سورة الحسين؟ ونقول : أن السورة فيها قسم بأيام اختلف المسلمون في ماهيتها فمنهم من قال انها ايام التشريق في الحج ومنهم من قال انها عشرة ذي الحجة ، وغيرهم قال انها العشر الأوائل من أيام رمضان. ولكن كل ذلك لا يصمد امام نهاية السورة التي تتحدث عن نفس مطمئنة ترجع إلى بارئها. فما علاقة أيام التشريق او العشر الأوائل من رمضان بذلك؟ والغريب ان علماء السوء لم يقولوا بأن الليال العشر هي الاواخر من شهر رمضان لان فيها مثلا ليلة القدر ،وسبب امتناعهم عن ذلك هو لأن عليا ضُرب وقتل في هذه العشر الأواخر فكانوا يخشون ان تُنسب فضيلة إلى علي عليه السلام فقالوا انها العشر الأوائل ولا ادري اي مزية في العشر الأوائل من رمضان؟

 

بناءا على ذلك فإننا نعتقد أيضا أنهم ابعدوا هذه السورة عن الامام الحسين عليه السلام لنفس السبب. فإذا كانت سورة (تبّت) تتحدث عن أبي لهب وزوجته وكذلك بعض السورة التي نزلت في المغيرة ، ومروان وسور أخرى عن بني أمية وغيرها فلماذا نستبعد نزول سورة الفجر في الامام الحسين وهو افضل مصداق من مصاديقها وعليه تنطبق الكثير من مفردات هذه السورة.وإلا فليعطنا من يُنكر ذلك سببا لذكر النفس المطمئنة في آخر السورة ومن هي ؟ وما علاقتها في عذاب الظالمين الذي ذكرهم الله مثلا في السورة.(5)

 

القسم الذي اقسم به تعالى في سورة الفجر في قوله (والفجر) يريد الله أن يثبت من خلاله قضايا مهمة وعظيمة ولذلك يحتاج إلى أقسام عظيمة جدا. وأحد مصاديق هذا القسم أن الفجر هنا يمثل حركة تغييرية كونية يُعبّر عنها بانتهاء فترة مظلمة وقدوم فترة نورانية مشرقة وفجر عاشوراء يمثل انعطافة في حياة وحركة البشرية جمعاء لانها تُمثل في جوهرها تأسيس حركة الثورة على الظالمين وكذلك فإن العشر الأولى من محرم تحكي لنا قصة ثبات وصمود لا مثيل له تجلى من خلال صبر الثائرين على العطش والجوع والخوف وكثرة الأعداء ومقتل الأحباء حتى اصبحت هذه العشرة بمثابة سلاح يُلهم الثائرين على طول التاريخ وصولا إلى اليوم الموعود الذي يظهر فيه حفيد الحسين عليهم السلام فيؤسس دولة العدل العالمي.

 

ان الذي قتل الحسين من أجل حطام الدنيا ، قادر ان يضع الحديث ويُحرّف الآيات من أجل نفس الحطام.

 

المصادر:

1- سورة الفجر آية : 1 ـ 2.

 

2- القرآن كما يصفه الامام علي عليه السلام ( إن القرآن ظاهره أنيق، وباطنه عميق، لاتفنى عجائبه، ولا تنقضي غرائبه، ولا تكشف الظلمات إلاّ به) فهو يتقبل كل الوجوه والتفاسير ما دامت غير مسيئة او تُخرج النص من قدسيته . الغريب العجيب المؤلم ، هو أن بعض المسلمين عندما يتحدث القرآن عن قصة الفيل ، او قصة البقرة أو قصة ابو لهب وامرأته والفراعنة وغيرهم ويخبرنا من احوالهم واحداثهم الشيء الكثير فإن هذا البعض يتقبل ذلك ولا يعترضون عليه ولكن عندما نقول بأن المفسرين وروايات آل البيت (ع) اجمعوا على ان سورة الفجر هي خاصة بالامام الحسين (ع) لما فيها من استعراض للاحداث لا تنطبق إلا على ما حصل للحسين (ع) لا يتقبلون ذلك . يجب على القارئ ان يتسائل ما علاقة فرعون وعاد وثمود بالنفس المطمئنة التي ترجع إلى ربها . لابد ان يكون هناك تفسير ولابد من الرجوع لأهل التفسير المنصفين وما اقلهم . ألم يرد ذكر الحسين تلميحا واضحا في آيات المباهلة وكذلك اخيه الحسن وامه الزهراء وابوهما الامام علي عليهم السلام. ألم يذكر القرآن آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون وكيف بنى لها قصرا في الجنة. وهذه باقة من سور القرآن وآياته ممن اجمع أهل السنة وبعض الشيعة على أنها نزلت في بعض الصحابة : .

 

1- ( البقرة : آية 262 ) : نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن العاص .

2- ( التحريم : آية 11 ) : نزلت في أميمة بنت مزاحم امرأة فرعون .

3- ( النساء : آية 92 ) : نزلت في عياش بن أبي ربيعة .

4- ( الأحزاب : آية 50 ) : نزلت في ميمونة بنت الحارث وخولة بين حكيم وأم شريك .

5- ( المائدة : 106 ) : نزلت في تميم الداري وعدي بن بداء .

6- ( المنافقون : 8 ) : نزلت في عبد الله بن أبي بن أبي سلول .

7- ( الحجرات : 3 ) : نزلت في أبي بكر الصديق وأنس بن مالك .

8- ( التحريم : 1-2 ) : نزلت في مارية القبطية .

9- ( النساء : 19 ) : نزلت في كبشة بنت معن الأنصارية .

10- ( المائدة : 90 ) : نزلت في قيس بن عاصم وأبي محجن الثقفي .

11- (المسد :4-5) : نزلت في أم جميل أروى بنت حرب بن أمية ، زوجة أبي لهب .

12- ( الأنعام : 52 ) : نزلت في سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وصهيب الرومي وعمار بن ياسر وبلال بن رباح والمقداد بن عمرو بن ثعلبة .

13- ( الأنعام ) : نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي السرح ومسيلمة الكذاب .

14- ( النمل 23-26 ) ، ( عبس : 1-4 ) : نزلت في عبد الله بن أم مكتوم .

15- ( المدثر : 11-26 ) : نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي .

 

ثم عندما نقول أن سورة الفجر نزلت في الحسين عليه السلام ، تقوم قيامتهم .

 

3- كتاب : ثواب الأعمال الشيخ الصدوق صفحة : 150.

4- وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٦ - الصفحة ١٤٤، حديث رقم : (7569) 12.

5- يُنظر في ذلك تفسير الشيخ هيثم البحراني تفسير سورة الفجر. الشيخ ميثم البحراني مؤلف وفيلسوف بارز في القرن الثالث عشر في شرق شبه الجزيرة العربية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كربلاء في القرآن. سورة الحسين (ع). (والفجر وليال عشر).(1)
الامام الحسين.. زرع روح العزة والكرامة والإباء في الأمة
في خطبة صلاة الجمعة الدينية الشيخ جلال الدين الصغير : كيف تم دفن الامام الحسين عليه السلام، ومن الذي دفنه؟
ما هو مغزى قول الامام الحسين ع شاء الله ان يراني قتيلاً وشاء الله ان يرى نساءه سبايا سؤال (12 - محرم)
الصديقة الحوراء زينب ع الصرخة المدوية التي قلبت موازين الضلال وأطاحت بسياساته (12- محرم)
ما هي مصاديق الاصلاح الحسيني الذي يتحدث عنه الامام الحسين عليه السلام؟ سؤال (11 محرم)
انتصار الشعائر الحسينية وهزيمة الالحاد والانحراف وقوى التجهيل أمام وعي أنصار الحسين (11- محرم)
لماذا التزم التاريخ الشيعي التراجيديا البكائية ولم يلجأ للسياسة الا اخيراً؟ سؤال (9 - محرم)
هل يمكن وصف الحسين عليه السلام بالثورية؟ وما هو موقف المعصوم من ثورات بعض اولادهم (سؤال 8 - محرم)
ثبات علي الأكبر عليه السلام على الحق ماذا فعل بشيعة الحسين صلوات الله عليه عبر الاجيال؟(8 - محرم)
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 72.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك