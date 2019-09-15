كربلاء في القرآن. سورة الحسين (ع). (والفجر وليال عشر).(1)

من المؤكد أن ما لدينا يختلف عما لدى الآخر . فما عند الاخر تم التلاعب به بشهادة المؤرخين، وما عندنا كان تحت حراسة مشددة من قبل إثنا عشر إماما مهمتهم هو صيانة جوهر الدين وإيصاله إلى الناس خاليا من الشوائب. ولذلك تراهم مقتولين مسمومين على يد الآخر الذي كان يخشى ان يظهر حقّهم ودورهم الديني الحقيقي فيثور الناس عليهم ويُرجعوا الحق إلى اهله.

مما لدينا الكثير الكثير الذي رفضه الآخر بسبب ان لا قاعدة إيمانية لديه ومن ذلك اجماع كل أئمة الامامية وعلمائهم على أن سورة (الفجر) هي سورة الإمام الحسين عليه السلام . فبصورة عامة فقد احتوى القرآن على سور للمؤمنين ، وهناك سورة للمنافقين ، وهناك سورة البقرة ، والفيل وأبي لهب ووو . وكل سورة تحكي تفاصيل حدث معين . وسورة الفجر أيضا تحكي تفاصيل حدث على غاية من الأهمية له ارتباط وثيق ببقاء الإسلام المحمدي الإصيل. (2)

في ثنايا سورة الفجر حديث عن عقوبات انزلها الله تعالى على امم غدرت بأنبيائها وقتلت اوصيائها مثل (عاد ، وثمود ، وفرعون) . ثم ختم الله تعالى السورة بقوله : (يا أيتها النفسُ المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية). المدقق في تفاصيل السورة يرى كأنه لا ربط بين المحتوى وخاتمة السورة ، لأن السورة ابتدأت بالحديث عن عشرة أيام وفجرها الأخير ثم فتحت موضوع الظالمين وعذاب الجبابرة ، ثم فجأة يتكلم النص عن (نفس مطمئنة) ترجع إلى ربها. وكأن الله تعالى يُريد أن يخبرنا بأن الأيام العشر بعد فجرها الأخير صعدت روح مطمئنة إلى ربها وهي مضمخة بدماء الشهادة ، ذلك هو الحسين عليه السلام.

ماذا يقول الائمة سلام الله عليهم في هذه السورة؟

يقول الامام الصادق (ع) : (اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم فإنها سورة الحسين عليه السلام). (3)

وعن الإمام الصادق (ع) أيضا قال : (من قرأها كان مع الحسين عليه السلام يوم القيامة في درجته من الجنة). (4)

قد يقول قائل : بأي لحاظ الإمام الصادق عليه السلام يقول بأنها سورة الحسين؟ ونقول : أن السورة فيها قسم بأيام اختلف المسلمون في ماهيتها فمنهم من قال انها ايام التشريق في الحج ومنهم من قال انها عشرة ذي الحجة ، وغيرهم قال انها العشر الأوائل من أيام رمضان. ولكن كل ذلك لا يصمد امام نهاية السورة التي تتحدث عن نفس مطمئنة ترجع إلى بارئها. فما علاقة أيام التشريق او العشر الأوائل من رمضان بذلك؟ والغريب ان علماء السوء لم يقولوا بأن الليال العشر هي الاواخر من شهر رمضان لان فيها مثلا ليلة القدر ،وسبب امتناعهم عن ذلك هو لأن عليا ضُرب وقتل في هذه العشر الأواخر فكانوا يخشون ان تُنسب فضيلة إلى علي عليه السلام فقالوا انها العشر الأوائل ولا ادري اي مزية في العشر الأوائل من رمضان؟

بناءا على ذلك فإننا نعتقد أيضا أنهم ابعدوا هذه السورة عن الامام الحسين عليه السلام لنفس السبب. فإذا كانت سورة (تبّت) تتحدث عن أبي لهب وزوجته وكذلك بعض السورة التي نزلت في المغيرة ، ومروان وسور أخرى عن بني أمية وغيرها فلماذا نستبعد نزول سورة الفجر في الامام الحسين وهو افضل مصداق من مصاديقها وعليه تنطبق الكثير من مفردات هذه السورة.وإلا فليعطنا من يُنكر ذلك سببا لذكر النفس المطمئنة في آخر السورة ومن هي ؟ وما علاقتها في عذاب الظالمين الذي ذكرهم الله مثلا في السورة.(5)

القسم الذي اقسم به تعالى في سورة الفجر في قوله (والفجر) يريد الله أن يثبت من خلاله قضايا مهمة وعظيمة ولذلك يحتاج إلى أقسام عظيمة جدا. وأحد مصاديق هذا القسم أن الفجر هنا يمثل حركة تغييرية كونية يُعبّر عنها بانتهاء فترة مظلمة وقدوم فترة نورانية مشرقة وفجر عاشوراء يمثل انعطافة في حياة وحركة البشرية جمعاء لانها تُمثل في جوهرها تأسيس حركة الثورة على الظالمين وكذلك فإن العشر الأولى من محرم تحكي لنا قصة ثبات وصمود لا مثيل له تجلى من خلال صبر الثائرين على العطش والجوع والخوف وكثرة الأعداء ومقتل الأحباء حتى اصبحت هذه العشرة بمثابة سلاح يُلهم الثائرين على طول التاريخ وصولا إلى اليوم الموعود الذي يظهر فيه حفيد الحسين عليهم السلام فيؤسس دولة العدل العالمي.

ان الذي قتل الحسين من أجل حطام الدنيا ، قادر ان يضع الحديث ويُحرّف الآيات من أجل نفس الحطام.

المصادر:

1- سورة الفجر آية : 1 ـ 2.

2- القرآن كما يصفه الامام علي عليه السلام ( إن القرآن ظاهره أنيق، وباطنه عميق، لاتفنى عجائبه، ولا تنقضي غرائبه، ولا تكشف الظلمات إلاّ به) فهو يتقبل كل الوجوه والتفاسير ما دامت غير مسيئة او تُخرج النص من قدسيته . الغريب العجيب المؤلم ، هو أن بعض المسلمين عندما يتحدث القرآن عن قصة الفيل ، او قصة البقرة أو قصة ابو لهب وامرأته والفراعنة وغيرهم ويخبرنا من احوالهم واحداثهم الشيء الكثير فإن هذا البعض يتقبل ذلك ولا يعترضون عليه ولكن عندما نقول بأن المفسرين وروايات آل البيت (ع) اجمعوا على ان سورة الفجر هي خاصة بالامام الحسين (ع) لما فيها من استعراض للاحداث لا تنطبق إلا على ما حصل للحسين (ع) لا يتقبلون ذلك . يجب على القارئ ان يتسائل ما علاقة فرعون وعاد وثمود بالنفس المطمئنة التي ترجع إلى ربها . لابد ان يكون هناك تفسير ولابد من الرجوع لأهل التفسير المنصفين وما اقلهم . ألم يرد ذكر الحسين تلميحا واضحا في آيات المباهلة وكذلك اخيه الحسن وامه الزهراء وابوهما الامام علي عليهم السلام. ألم يذكر القرآن آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون وكيف بنى لها قصرا في الجنة. وهذه باقة من سور القرآن وآياته ممن اجمع أهل السنة وبعض الشيعة على أنها نزلت في بعض الصحابة : .

1- ( البقرة : آية 262 ) : نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن العاص .

2- ( التحريم : آية 11 ) : نزلت في أميمة بنت مزاحم امرأة فرعون .

3- ( النساء : آية 92 ) : نزلت في عياش بن أبي ربيعة .

4- ( الأحزاب : آية 50 ) : نزلت في ميمونة بنت الحارث وخولة بين حكيم وأم شريك .

5- ( المائدة : 106 ) : نزلت في تميم الداري وعدي بن بداء .

6- ( المنافقون : 8 ) : نزلت في عبد الله بن أبي بن أبي سلول .

7- ( الحجرات : 3 ) : نزلت في أبي بكر الصديق وأنس بن مالك .

8- ( التحريم : 1-2 ) : نزلت في مارية القبطية .

9- ( النساء : 19 ) : نزلت في كبشة بنت معن الأنصارية .

10- ( المائدة : 90 ) : نزلت في قيس بن عاصم وأبي محجن الثقفي .

11- (المسد :4-5) : نزلت في أم جميل أروى بنت حرب بن أمية ، زوجة أبي لهب .

12- ( الأنعام : 52 ) : نزلت في سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وصهيب الرومي وعمار بن ياسر وبلال بن رباح والمقداد بن عمرو بن ثعلبة .

13- ( الأنعام ) : نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي السرح ومسيلمة الكذاب .

14- ( النمل 23-26 ) ، ( عبس : 1-4 ) : نزلت في عبد الله بن أم مكتوم .

15- ( المدثر : 11-26 ) : نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي .

ثم عندما نقول أن سورة الفجر نزلت في الحسين عليه السلام ، تقوم قيامتهم .

3- كتاب : ثواب الأعمال الشيخ الصدوق صفحة : 150.

4- وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٦ - الصفحة ١٤٤، حديث رقم : (7569) 12.

5- يُنظر في ذلك تفسير الشيخ هيثم البحراني تفسير سورة الفجر. الشيخ ميثم البحراني مؤلف وفيلسوف بارز في القرن الثالث عشر في شرق شبه الجزيرة العربية.