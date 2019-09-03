ممثل مكتب المرجع الكبير السيد الحكيم (مدظله) يشارك بمراسم العزاء في محافظة البصرة

ضمن جولته للمشاركة في إحياء مراسم محرم الحرام في محافظة البصرة، شارك ممثل مكتب المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله)، سماحة السيد عزالدين الحكيم (دام عزه) المعزين في مجلس عزاء جامع الحاج حمود الملاك في مدينة البصرة.

وكان في استقبال وفد المكتب معتمد المرجعية وامام ومتولي المسجد فضيلة الشيخ علي المظفر، الذي ابدى شكره واعتزازه لمكتب سماحة المرجع الحكيم دام ظله على مشاركة ممثله في مجالس عاشوراء.