حملة (متى ترانا ونراك) العالمية السادسة لجمع خمسة مليارات صلوات على النبي وآلهلتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان (عجّل الله فرجه)

🗓من اليوم الأول من شهر محرم الحرام

إلى يوم 28 صفر الخير لسنة 1441 للهجرة.

📿للمشاركة:

أرسل رسالة تتضمن عدد الصلوات التي تم اكمالها إلى احدى الطرق التالية:

:arrow_left:التليجرام من خلال المعرف التالي: @imammahdi

:arrow_left:الرسائل القصيرة (sms) عبر الرقم التالي (009647822303365)

:arrow_left:ارسال رسالة عبر الخاص عبر صفحة الحملة على الفيس بوك:

www.fb.com/m.salawat

:arrow_left:ارسال رسالة بريد الكتروني عبر العنوان التالي:

salawat@m-mahdi.com

:arrow_left:او كتابة عدد صلواتكم من خلال الموقع الرسمي للحملة:

http://m-mahdi.com/salawat

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حملة (متى ترانا ونراك)

‎حملة (متى ترانا ونراك)‎, Najaf, Iraq. 20K likes. ‎لجمـع 5,000,000,000 مليار صلاة على النبي وآله لتعجيل فرج مولى المولى صاحب العصر والزمان / من 1 محرم الحرام الى 28 صفر الخير‎