حملة (متى ترانا ونراك) العالمية السادسة لجمع خمسة مليارات صلوات على النبي وآلهلتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان (عجّل الله فرجه)
🗓من اليوم الأول من شهر محرم الحرام
إلى يوم 28 صفر الخير لسنة 1441 للهجرة.
📿للمشاركة:
أرسل رسالة تتضمن عدد الصلوات التي تم اكمالها إلى احدى الطرق التالية:
:arrow_left:التليجرام من خلال المعرف التالي: @imammahdi
:arrow_left:الرسائل القصيرة (sms) عبر الرقم التالي (009647822303365)
:arrow_left:ارسال رسالة عبر الخاص عبر صفحة الحملة على الفيس بوك:
www.fb.com/m.salawat
:arrow_left:ارسال رسالة بريد الكتروني عبر العنوان التالي:
salawat@m-mahdi.com
:arrow_left:او كتابة عدد صلواتكم من خلال الموقع الرسمي للحملة:
http://m-mahdi.com/salawat
حملة (متى ترانا ونراك)
حملة (متى ترانا ونراك), Najaf, Iraq. 20K likes. لجمـع 5,000,000,000 مليار صلاة على النبي وآله لتعجيل فرج مولى المولى صاحب العصر والزمان / من 1 محرم الحرام الى 28 صفر الخير
https://telegram.me/buratha