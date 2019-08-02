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في خطبة صلاة الجمعة الشيخ الصغير يتحدث عن الامام الجواد عليه السلام ودوره المدهش في قيادة الامة وافشال مخططات حكومة الظلم والجور
وكالة انباء براثا
36
2019-08-02
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في خطبة صلاة الجمعة الشيخ الصغير يتحدث عن الامام الجواد عليه السلام ودوره المدهش في قيادة الامة وافشال مخططات حكومة الظلم والجور
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