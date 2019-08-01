الصفحة الإسلامية

ليس كل ما يعرف يقال ... من هو علي (ع)؟


عندما سئل ابو ذر من مع الرسول قال رجل لا اعرفه، وعندما دخلوا وجدوا الامام علي عليه السلام فاستغربوا من جواب ابي ذر وهو الذي يصدق القول ، فانكروا ذلك وقالوا لرسول الله عن ما حدث ، فبعث رسول الله لابي ذر وساله عن ما حدث فاقر بما حدث وقيل له ما تفسيرك له ، قال انا لا اعرف علي لانه لا يعرفه الا الله ورسوله ....بقية الحديث ، وعلي بن ابي طالب الذي عملت الدولة الاموية جاهدة على ان تخفي فضائله بل وتستبدل البعض منها بمساوئ ورغم كل ذلك خرجت فرقة ترى الامام علي انه الاله ( طبعا هؤلاء كفرة ) ولكن السؤال ماذا راوا من علي عليه السلام حتى اعتبروه الله، بالرغم من حجب الدولة الاموية لفضائله بل لا يستطيع احد ان يذكر اسمه وكانوا يسبونه على المنابر ، ما عرف عن علي لا تطيقه العقول وقد شغل لب العقلاء ومن كل الاديان واصبح قدوة للكثيرين منهم . 

هنا لنتوقف عند هذا الحديث الذي يزيد من ذهول العقل ، يقول رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) : يا علي !.. لولا أنني أخاف أن يقول فيك ما قالت النصارى في المسيح ، لقلت اليوم فيك مقالةً لا تمرّ بملأ من المسلمين إلا أخذوا التراب من تحت قدمك 

يا ايها الناس ما الذي لم يقله الرسول عن علي ؟ وبالرغم من ذلك فالبعض اتخذوه الها ، ولكن الدرس المهم ان ليس كل ما يعرف يقال ، والذي جعل رسول الله لا يقول عن علي صفاته لان الناس لا تستوعب ذلك وبقدر ما يقتنع فيه العقلاء فان هنالك على الجانب الاخر اعداء وهؤلاء ايضا سيزيدون من حقدهم على الامام علي وعلى اتباعه . 

والدرس موجه لمن له اتباع ومستمعين فعليك ان تحسن اختيار ما تقوله للناس عن اهل البيت عليهم السلام فهنالك عقول لا تستوعب فضائلهم . 

اليوم بدات بعض الشبهات تاخذ وجه اخر لكي للطعن بقيادة علي بن ابي طالب للامة الاسلامية وان شروط القائد لا تتوفر فيه ، ومنها انه لم يشترك بغزوة تبوك او في خلافته حدثت ثلاثة حروب وجيشه في معركة صفين لم يطيعوه ، وكانهم لم يقراوا التاريخ فرسول الله وهو القائد في معركة احد خسر المعركة واصحابه لم يطيعوه ، فهل رسول الله لا يتصف بصفة القيادة ؟ واما معاركه الثلاثة في خلافته فالخلل والخطا في الطرف الاخر وليس بالامام علي عليه السلام ومن يحب الفتنة هذا علاجه ، واما ان البعض لم يطيعوا الامام علي في حرب صفين فهنالك صحابة لم يطيعوا رسول الله في صلح الحديبية وتمردوا عليه ولو لم يحلق رسول الله لاصروا على عنادهم ضد الرسول . 

ويبقى السؤال حجبت فضائل الامام علي من قبل وعاظ سلاطين بني امية واتخذوه الها فكيف بالذي لم يقله رسول الله عن الامام علي عليه السلام ؟ 

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ليس كل ما يعرف يقال ... من هو علي (ع)؟
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