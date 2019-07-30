الصفحة الإسلامية

الحُسين عليه السلام في ظلال السُنة ـ الطائفة الثانية في فضل الحسنين عليهم السلام

58 2019-07-30

{ النهضة الحُسينية دراسةٌ وتحليل}   { النهضة الحُسينية دراسةٌ وتحليل}  

{ النهضة الحُسينية دراسةٌ وتحليل}

 

 

 

 حيدر الطائي

 

حفلت مصادر السيرة النبوية والأحاديث بحشدٍ كبير من الأخبار التي أُثرت عن النبي ص. في حق السبطين عليهم السلام. ومدى أهميتها ومقامها الكريم عنده. ونعرض في مايلي لبعضهما:

الأول: قال سعد بن مالك. دخلتُ على النبي.ص. والحسن والحسين يلعبان على ظهره فقلت. يارسول الله اتحبهما

فقال( وماليَ لااحبهما وإنهما ريحانتايَ من الدنيا١)

الثاني: روى أبو سعيد الخدري قال. قال رسول الله ص.

( الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة٢)

الثالث: روى سلمان الفارسي قال. قال سمعتُ رسول الله ص.

يقول( الحسن والحسين ابناي. من احبهما احبني ومن احبني أحبهُ الله. ومن أحبهُ الله أدخلهُ الجنة. ومن ابغضهما ابغضني ومن ابغضني ابغضهُ الله ومن ابغضهُ الله أدخلهُ النار٣)

الرابع: قال رسول الله ص. ( الحسن والحسين سبطانِ من الاسباط٤)

الخامس: قال رسول الله ص. ( الحسن والحسين إمامانِ إن قاما وإن قعدا ٥)

لقد أولى النبي ص.  سبطيه رعايته ومحبته ليرى المسلمين مدى مكانتهما عنده حتى يخفضوا لهما جناح المودة. ويقلدوهما قيادتهم الروحية والزمنية. ليسيرا بهم إلى مدارج الحياة الكريمة التي يجد فيها الإنسان جميع مايصبوا إليه.

 

مصادر البحث

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١. كنز العمال ج٣ص٦٧١

٢. مسند أحمد بن حنبل ج٣ص٤٦٩ وصحيح الترمذي ج٥ص٦١٤

٣. المستدرك على الصحيحين ج٣ص١٦٦

٤. سنن الترمذي ج٥ص٦١٥و٦١٦

٥. كفاية الأثر ص٣٨.

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