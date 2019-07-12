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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن مواجهة ائمة اهل البيت ع للانحرافات الفكرية والاجتماعية الناجمة مما ترتب على فتوحات سلاطين بني امية والعباس
وكالة انباء براثا
64
2019-07-12
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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن مواجهة ائمة اهل البيت ع للانحرافات الفكرية والاجتماعية الناجمة مما ترتب على فتوحات سلاطين بني امية والعباس
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