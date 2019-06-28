في خطبة صلاة الجمعة الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن حركة الإمام الصادق عليه السلام في الزمن العباسي: دروس الامس هل نستفيد منها اليوم؟

التعليقات

السيده فريال رضا رزوقي : ‎السلام عليكم اخوان وتقبل الله طاعاتكم رحم الله والديكم عندي سوءول اريد جوابه من حضرتكم اني قدمت ... الموضوع :

دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني

فتحيه الوسواسي : الساده امانة بغدد المحترمين السيده الفاضله الامينه المحترمه تحيه طيبه ارسل رسالتي هذه اليكم وكلي امل بان ... الموضوع :

أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية

ابو علي الحلو : هؤلاء البعض الشنيعة اخزاهم الله المحسوبين على الشيعة لا يقل خطرهم عن خطر اولئك المتربصين بالدولة الإسلامية ... الموضوع :

لماذا يتمنى "بعض" الشيعة إسقـــاط النظام الإيراني؟!

philip mansour : ما هو مضمون قانون التقاعد رجاء ... الموضوع :

عندما تغلب البلاغة الحكمة ...

ابو ملاك الموسوي : بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الساده عمامي افتخر تاج راسي ... الموضوع :

الدولة المشعشعية في اهوار الاحواز وجنوب العراق

فرح : شبكة النت على جهاز الماي فاي اسيا سيل صفر نهائي لا توجد شبكه من البارحه في منطقة ... الموضوع :

هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف

رائد عبدالله : طبعا يستقيل غير ضمن المالات يوصلنه بعدما كان عراب التصويت على قانون استحقاق النائب للراتب حتى مداوم ... الموضوع :

النائب العاقولي يعلن استقالته من عضوية مجلس النواب

عبد الرضا مظلوم عفصان سعدون الفرطوسي : الى من يهمه الامر اني المواطن عبد الرضا مظلوم عفصان سعدون من المتضررين جراء الامطار في عام ... الموضوع :

دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني

اسامة اياد علي : القبائل التي سكنت بجوار تل ماروكسي او مارو اي قبل تاسيس المدينه هي الاتي:- الهجرة العربية الأولى ... الموضوع :

(( بحث في نشأة مدينة سوق الشيوخ )) حميد الشاكر