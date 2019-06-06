اتمنى لكم فطرا قادما وانتم الى الله اقرب والى امام زمانكم صلوات الله عليه أوفى وإلى مراجعكم أطوع

قال الامام الحسن عليه السلام: إن الله عز وجل خلق شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه، فسبق فيه قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب فيه المقصرون، وأيم الله لو كشف الغطاء لشغل محسن بإحسانه ومسئ بإساءته. (من لا يحضره الفقيه ٢: ١٧٤ ح٢٠٥٧)

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك اسأل الله ان يسعد ايامكم ويكحل اعيننا واعينكم بقبول الاعمال واجابة الدعاء وقضاء الحوائج وغفران الذنوب وستر العيوب، وابتهل اليه ان يجعل فوزكم بمرضاته ونيلكم اوسع رحماته واكمل الطافه واتم نعمائه هي جائزة صيامكم وقيامكم في شهره الفضيل، واتضرع اليه في ان يحفظكم وذويكم ومتعلقيكم للفطر القادم وانتم الى الله اقرب والى إمام زمانكم صلوات الله عليه اوفى والى مراجعكم اطوع، والى ارحامكم اوصل، والى عوائل الشهداء والمجاهدين أبر، والى الفقراء والمساكين أرأف وأرحم.

جلال الدين علي الصغير