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في خطبة صلاة الجمعة الدينية .... الشيخ جلال الدين الصغير : الولاء للامام علي ع عابر للجنسيات والاوطان والبلدان، ولا معنى للولاء من دون الغيرة على الموالين
وكالة انباء براثا
49
2019-05-24
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في خطبة صلاة الجمعة الدينية .... الشيخ جلال الدين الصغير : الولاء للامام علي ع عابر للجنسيات والاوطان والبلدان، ولا معنى للولاء من دون الغيرة على الموالين
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