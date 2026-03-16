وزير الخارجية الإيراني: الحرب يجب أن تنتهي بشكل لا يسمح بتكرارها

شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الإثنين، على أن الحرب يجب أن تنتهي بشكل لا يسمح بتكرارها، حيث ذكرعراقجي في تصريحات صحفية: إن "أمريكا بدأت الحرب بحثًا عن الاستسلام من دون شروط، والآن تتوسل لدول أخرى من أجل فتح مضيق هرمز"، فيما شدد على أن "الحرب يجب أن تنتهي بشكل لا يسمح بتكرارها". كما أوضح عراقجي "نحن في مقاومة وسنواصل دون أي تراجع"، مضيفا "أكرر مجددًا أننا لم نرسل أي رسائل، ولم نطلب أي وقف لإطلاق النار".



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام