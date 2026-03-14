قاليباف: القواعد الامريكية لاتحمي الدول بل تشكل مصدر تهديد لها

اکد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، ان التطورات الأخيرة أثبتت أن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة لا يوفر الحماية لأي دولة، بل قد يشكل مصدر تهديد لها.

وأشار قاليباف في رسالة باللغة الإنجليزية عبر منصة إكس، لقد أثبتت هذه الحرب (الصهيو امريكية ضد ايران) شيئا واحدا بوضوح، ةهة ان القواعد الأمريكية في منطقتنا لا تحمي أحدا، فهي مصدر تهديد، وأمريكا تضحي بالجميع من أجل "إسرائيل"، ولا تهتم بأحد سوى "إسرائيل".

وختم رئيس البرلمان الإيراني تصريحه قائلا: كل من تكسوه أمريكا، سيكون عاريا بكل ما للكلمة من معنى.