مقر خاتم الأنبياء‌: سنستهدف مواقع إطلاق الصواريخ الأمريكية في الإمارات


قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي، العقيد إبراهيم ذو الفقاري: نعلن لقادة دولة الإمارات العربية المتحدة أننا نعتبر بانه من حقنا المشروع استهداف مواقع إطلاق صواريخ العدو في بعض مدن هذا البلد.

وأعلن العقيد ذو الفقاري، اليوم السبت، أن الجيش الأمريكي المعتدي، وبعد الدمار الذي لحق بقواعده العسكرية في المنطقة، لجأ إلى استهداف جزيرة "أبو موسى" الإيرانية وأجزاء من جزيرة "خارك" بصواريخه، وذلك من مخابئه الواقعة قرب الموانئ والأرصفة وفي بعض مدن دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تبلغ قادة الإمارات أنها تعتبر من حقها المشروع، وفي إطار الدفاع عن سيادتها الوطنية وأراضيها، استهداف مصادر إطلاق الصواريخ الأمريكية المعادية المتموضعة في الموانئ البحرية والأرصفة ومخابئ القوات الأمريكية التي تتحصن في بعض مدن الإمارات.

وأضاف، أن إيران تدعوا المواطنين المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك اهالي الاحياء السكنية، بالابتعاد عن الموانئ والأرصفة والمواقع التي تتحصن فيها القوات الأمريكية في المدن الإماراتية، وإخلائها تفاديا لوقوع أي أذى لهم.

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
