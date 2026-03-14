مقر خاتم الأنبياء‌: سنستهدف مواقع إطلاق الصواريخ الأمريكية في الإمارات

قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي، العقيد إبراهيم ذو الفقاري: نعلن لقادة دولة الإمارات العربية المتحدة أننا نعتبر بانه من حقنا المشروع استهداف مواقع إطلاق صواريخ العدو في بعض مدن هذا البلد.

وأعلن العقيد ذو الفقاري، اليوم السبت، أن الجيش الأمريكي المعتدي، وبعد الدمار الذي لحق بقواعده العسكرية في المنطقة، لجأ إلى استهداف جزيرة "أبو موسى" الإيرانية وأجزاء من جزيرة "خارك" بصواريخه، وذلك من مخابئه الواقعة قرب الموانئ والأرصفة وفي بعض مدن دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تبلغ قادة الإمارات أنها تعتبر من حقها المشروع، وفي إطار الدفاع عن سيادتها الوطنية وأراضيها، استهداف مصادر إطلاق الصواريخ الأمريكية المعادية المتموضعة في الموانئ البحرية والأرصفة ومخابئ القوات الأمريكية التي تتحصن في بعض مدن الإمارات.

وأضاف، أن إيران تدعوا المواطنين المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك اهالي الاحياء السكنية، بالابتعاد عن الموانئ والأرصفة والمواقع التي تتحصن فيها القوات الأمريكية في المدن الإماراتية، وإخلائها تفاديا لوقوع أي أذى لهم.