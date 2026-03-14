الصفحة الدولية

مستشار البيت الأبيض لشؤون العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي : "أعلن النصر وانسحب" من الحرب مع إيران!


دعا مستشار البيت الأبيض لشؤون العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي ديفيد ساكس، الولايات المتحدة إلى "إعلان النصر والانسحاب" من الحرب مع إيران، مشيراً إلى ضرورة البحث عن مخرج عبر التهدئة أو اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال "ساكس" مستشار ترامب، خلال بودكاست يقدّمه بنفسه، إن هناك حاجة إلى «خريطة طريق» للخروج من الحرب مع إيران، مضيفًا أن هذا الأمر هو بالضبط ما ترغب الأسواق في رؤيته.

وجاءت تصريحات ساكس، وهو مستثمر بارز ويؤثر في توجّهات سياسات الحكومة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد أن صرّح ترامب في وقت سابق من هذا الشهر بأن الولايات المتحدة قادرة على مواصلة الحرب مع إيران «إلى الأبد».

وقد أثار هذا التصريح ردود فعل من مسؤولين بارزين داخل ائتلاف ما يُعرف بحركة «ماغا» التي ترفع شعار «لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا»، إذ إن كثيرًا من أنصار هذا التيار صوّتوا لترامب جزئيًا بسبب وعوده خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحروب الخارجية.

وحذّر ساكس على وجه الخصوص من تداعيات أي هجمات إضافية على البنية التحتية، والتي ستستدعي رداً قوياً من إيران، مؤكداً أن ذلك قد يقود إلى عواقب أشد خطورة.

وأضاف أن تصاعد الهجمات قد يجعل منطقة الخليج الفارسي غير قابلة للحياة، مشيرًا بشكل خاص إلى السعودية، وقال: «سيكون هذا سيناريو كارثيًا بالفعل».

وساكس، المعروف بانتقاده الطويل للتدخلات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة ومعارضته لزيادة انخراط بلاده في حرب أوكرانيا، حذّر كذلك من أن «بؤرة الأزمة» ستكون في الأراضي المحتلة.

ونوه الى أنه إذا استمرت الحرب لأسابيع أو أشهر، فقد يواجه الكيان الإسرائيلي خطر الانهيار، إذ ستتعرض منظومات الدفاع الجوي لديه للاستنزاف، وعندها قد يتصاعد القلق من احتمال قيام الكيان الإسرائيلي بتوسيع نطاق الحرب.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن دعوة أحد مستشاري دونالد ترامب إلى إيجاد مخرج من الحرب مع إيران تعكس تنامي المعارضة للحرب داخل التحالف السياسي للرئيس الأمريكي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
فيسبوك