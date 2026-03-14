الصفحة الدولية

محسن رضائي يحذر واشنطن: مضيق هرمز مغلق بوجه البوارج.. والخليج "منطقة محرمة"


أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، الجنرال محسن رضائي، إن مضيق هرمز لن يُفتح، مشددا أنه "لا يحق لأي بارجة أمريكية دخول الخليج".

ويعد مضيق هرمز من أهم ممرات الطاقة في العالم إذ يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، إلا أن الهجمات التي استهدفت سفنا في المنطقة أدت إلى اقتراب حركة الملاحة فيه من التوقف.

وفي 2 مارس/آذار الجاري، أعلنت إيران أن مضيق هرمز مغلق، وأنها ستهاجم أي سفن تحاول عبور هذا الممر الإستراتيجي لعبور ناقلات النفط من المنطقة إلى أنحاء العالم.

يُذكر أن قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد مجتبى الخامنئي أمر، الخميس، بإبقاء مضيق هرمز مغلقا، وسارع الحرس الثوري إلى التعهّد بتنفيذ هذا الأمر، في وقت يتواصل فيه ارتفاع أسعار الخام بسبب الحرب.

لكنّ الحكومة الإيرانية لمّحت في الوقت نفسه إلى أنها قد تسمح بعبور المضيق لبعض السفن التابعة لدول تعدها غير معادية، وأكد مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني لوكالة الصحافة الفرنسية، الخميس، أن إيران سمحت لسفن من دول عدة بعبور مضيق هرمز.

تراجع حركة المرور

وأظهرت معطيات شركة البيانات البحرية البريطانية ليودس ليست إنتيلجينس أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز منذ بداية مارس/آذار الجاري تراجع بشكل حاد إلى 77 سفينة فقط، عقب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وأشارت الشركة في تقريرها الذي أصدرته، الجمعة، إلى أن المنطقة تشهد توترا منذ الهجمات التي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي، مما أثر بصورة مباشرة في حركة الملاحة بالمضيق.

وأظهرت البيانات أن عدد السفن التي عبرت المضيق فيما بين 1 و11 مارس/آذار من العام الماضي بلغ 1229 سفينة، وأنه انخفض خلال الفترة نفسها من العام الجاري إلى 77 سفينة فقط.

ولفت التقرير إلى أن 26 بالمئة من السفن التي عبرت المضيق مرتبطة بإيران، و13 بالمئة باليونان، و12 بالمئة بالصين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
فيسبوك