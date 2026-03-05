رئيس أذربيجان: لن نشارك في أي عمليات ضد إيران

اكد رئيس أذربيجان الهام علييف، اليوم الخميس، انه لن نشارك في أي عمليات ضد إيران.

وقال علييف في تصريح صحفي، انه "لن نشارك في أي عمليات ضد إيران".

وفي وقت سابق، نفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية،اليوم الخميس، إطلاق اي طائرات مسيرة باتجاه أذربيجان.

وقالت هيئة الأركان الإيرانية، إن "إيران لم تطلق أي طائرات مسيرة باتجاه أذربيجان، مؤكدة "احترامها الكامل لسيادة جميع دول الجوار".

وأكدت الهيئة أن "الكيان الإسرائيلي يقوم بمثل هذه الاعتداءات بهدف زعزعة العلاقات بين الدول في المنطقة واتهام إيران ".