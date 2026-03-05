مستشار الأمن القومي يؤكد للسفير الروسي ضرورة تكاتف الجهود الدولية الفاعلة لاحتواء الأزمة

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، على ضرورة تكاتف الجهود الدولية الفاعلة لاحتواء الأزمة ومنع اتساع رقعة الصراع، فيما أشار إلى أهمية الاحتكام إلى الحوار كخيار أساس لتسوية الخلافات، فقد ذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل اليوم الخميس، سفير روسيا لدى بغداد، إلبروس كوتراشيف "، مبيناً أن "اللقاء تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطويرها وبما ينسجم مع المصالح المشتركة ويعكس عمق الروابط بينهما".

وأضاف أن "الجانبين استعرضا أيضا، مجمل التطورات التي تشهدها المنطقة، في ظل تصاعد التوترات واستمرار العمليات العسكرية".

كما أكد الأعرجي ، بحسب البيان، على "ضرورة تكاتف الجهود الدولية الفاعلة لاحتواء الأزمة، ومنع اتساع رقعة الصراع، والاحتكام إلى الحوار كخيار أساس لتسوية الخلافات"، مشدداً على "أهمية الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية، والعمل الجاد لإعادة الأمن والاستقرار وترسيخ أجواء التهدئة".

بالمقابل، أعرب السفير الروسي، عن "حرص بلاده على المضي قدماً في توطيد العلاقات مع العراق، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين"، مؤكداً "دعم بلاده للحلول الدبلوماسية والسعي لإنهاء الحرب عبر القنوات الدبلوماسية".