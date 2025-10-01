الصفحة الدولية

هل اصبحت قطر ولاية امريكية جديدة ... ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً: أي هجوم على قطر "تهديد مباشر لأمن الولايات المتحدة"


أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء (1 تشرين الاول 2025)، بأن ترامب وقع أمرا تنفيذيا يعتبر أي هجوم على أراضي قطر أو سيادتها تهديدا لأمن الولايات المتحدة.

وقال مصادر دولية إن "واشنطن تعتبر أي اعتداء على قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية تهديدا للسلام والأمن في الولايات المتحدة".

وأضافت، أنه "في حال وقوع اعتداء على قطر ستتخذ الولايات المتحدة الإجراءات القانونية وحتى العسكرية للدفاع عن مصالح البلدين"، مشيرة الى أنه "يتعين على وزير الحرب التنسيق مع وزير الخارجية ومدير الاستخبارات لضمان الاستجابة السريعة لأي عدوان أجنبي على قطر".

وتابعت، أن "على وزير الخارجية مواصلة الشراكة مع قطر في مجالات حل النزاعات اعترافا بخبرتها في الدبلوماسية والوساطة".

وكانت إسرائيل قد استهدفت في التاسع من أيلول الماضي اجتماعا لقادة حركة حماس في الدوحة، مما أسفر عن استشهاد 6 من بينهم نجل القيادي البارز في الحركة خليل الحية و4 من مرافقي الوفد، إضافة إلى أحد عناصر الأمن الداخلي القطري.

