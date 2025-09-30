الصفحة الدولية

عراقجي : العقوبات الأممية التي تم تفعيلها من مجلس الامن ليست اصعب من العقوبات الأميركية اقتصاديًا


وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، العقوبات الأممية التي تم تفعيلها من مجلس الامن بأنها ليست اصعب من العقوبات الأميركية اقتصاديًا، لكن سيكون لها تبعات سياسية واستراتيجية يجب مواجهتها.

وقال عراقجي في تصريحات نقلتها وسائل اعلام إيرانية، انه "تبادلنا الرسائل مع الأمريكيين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر"، مشيرا الى "اجراء لقاءات متعددة مع الترويكا الأوروبية خلال حضورنا في نيويورك وقدمنا مقترحات".

وأضاف ان "في موضوع آلية الزناد كانت هناك جهود لإجبارنا على تقديم تنازلات غير معقولة وغير ممكنة"، مشددا على " عدم القبول بأي اتفاق لا يشمل تأمين مصالح الشعب الإيراني".

وأوضح انه "بذلت جهودا للوصول إلى تسوية لكنها لم تنجح بسبب مطالب واشنطن المفرطة وتعاون الدول الأوروبية معها".

وأكد أن "التداعيات الاقتصادية للعقوبات الأممية لن تكون أكثر من العقوبات الأمريكية"، الا انه شدد على "العقوبات الأممية ستكون لها تأثيرات سياسية واستراتيجية ويجب أن نواجهها".

