"الجميع سيرى الحقيقة".. مدير FBI يعلق على الخلاف بين ماسك وترامب

علق رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI كاش باتيل على الخلاف بين رجل الأعمال إيلون ماسك، والرئيس دونالد ترامب.

ورد باتيل خلال بودكاست "Joe Rogan Experience"، على تصريح ماسك حول سبب عدم قيام النائبة العامة بام بوندي بالإفراج عن ملف جيفري إبستين بالكامل هو وجود اسم ترامب ضمنه، بأنه لا علاقة له بالموضوع.

وقال مقدم البودكاست بعد قراءة تصريح ماسك: "يا إلهي! هذا جنوني. كيف يعرف ذلك؟ هل يعرف أن دونالد ترامب موجود في ملفات إبستين؟ أم أن لديه حق الوصول إلى تلك الملفات؟"

ليرد باتل بأنه لا يعرف كيف يمكن لماسك أن يعرف أي شيء عن محتويات ملفات إبستين، رافضا التعمق في النزاع بينهما، حيث أضاف: "أنا فقط أبتعد عن صراع ترامب وإيلون، هذا خارج نطاق اختصاصي تماما. أعرف مجال عملي، وهذا ليس منه".

وفي وقت سابق كتب ماسك على منصة "إكس": "حان الوقت لإسقاط القنبلة الكبيرة حقا.. دونالد ترامب موجود في ملفات إبستين. هذا هو السبب الحقيقي وراء عدم نشرها. يوم سعيد، يا دونالد".

وناقش باتل خلال البودكاست مسألة الإفراج الوشيك عن لقطات كاميرات المراقبة من زنزانة إبستين في مانهاتن، والتي تثبت أن المتاجر بالأطفال المحكوم عليه، انتحر في أغسطس 2019.

وانتشرت نظريات المؤامرة منذ وفاة إبستين، مدعية أنه قتل من قبل شخص يخشى أن يكشف عن جرائم جنسية لشخصيات بارزة في السياسة والمالية الذين كون صداقات معهم على مدى عقود.

وقال باتل: "لا أقول إن كل كاميرا في المكان كانت تعمل، لكن لدينا لقطات وسيتم إصدارها، وبعدها يمكنكم تكوين رأيكم بأنفسكم.. الجميع سيرى الحقيقة".

وفي فبراير الماضي، أصدرت وزارة العدل حوالي 200 صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بما في ذلك قائمة اتصالاته وسجلات رحلاته وقائمة الأدلة التي جمعتها الحكومة ضده.

وزعمت النائبة العامة بام بوندي أن مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك لديه آلاف الصفحات من الوثائق غير المكشوف عنها، وطالبت الوكالة بتسليم تلك المواد حتى تتمكن من الكشف عنها للجمهور.