ترامب يصف مسألة ترشحه لولاية رئاسية ثالثة "بالغة الصعوبة"،

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، (28 نيسان 2025)، مسألة ترشحه لولاية رئاسية ثالثة بأنها "بالغة الصعوبة"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستكون بمثابة خرق كبير لدستور الولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع مجلة "ذا أتلانتيك"، سأل الصحفيون الرئيس الأمريكي عما إذا كان قد أوعز لوزارة العدل بدراسة مدى قانونية مشاركته المحتملة في انتخابات الرئاسة لعام 2028. ووفقا للمجلة، أجاب ترامب بالنفي، قبل أن يلمّح إلى إمكانية ذلك بقوله: "سيكون ذلك بمثابة خرق كبير، أليس كذلك؟" – وأضاف بعد لحظة من التفكير وهو يبتسم: "ربما أحاول ببساطة كسر القواعد".

وأشار ترامب مرتين إلى أن أنصاره كثيرا ما يحثونه على الترشح لولاية رئاسية ثالثة، إلا أنه قال في نهاية المطاف: "هذا ليس شيئا أنوي القيام به. وأعتقد أن تحقيق ذلك سيكون بالغ الصعوبة".

وسئل الرئيس ترامب عما إذا كانت فترته الرئاسية الثانية تختلف عن الأولى. فأجاب: "نعم. في المرة الأولى كان علي التعامل مع أمرين - إدارة البلاد وأكافح من أجل البقاء كان علي التعامل مع عدد من الأشخاص الفاسدين. أما في ولايتي الثانية، فأنا أدير البلاد والعالم".

وفي الوقت نفسه، أشارت المجلة إلى أن إحدى شركات الرئيس الأمريكي المسماة "منظمة ترامب" تبيع قبعات مكتوب عليها "ترامب 2028".

يذكر أن التعديل الثاني والعشرين لدستور الولايات المتحدة، ينص على أن الشخص ذاته لا يجوز أن ينتخب رئيسا لأكثر من ولايتين.

واقتُرح هذا التعديل عام 1947 بعد وفاة الرئيس السابق فرانكلين د. روزفلت خلال ولايته الرابعة، وتم التصديق عليه عام 1951.

ويتطلب تعديل الدستور موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس أو ثلثي الولايات على عقد مؤتمر لطرح المقترحات بشأن التعديلات عليه. وبعد ذلك سيكون من الضروري أن تصادق ثلاثة أرباع الولايات الأمريكية على التعديلات.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في عام 2028.