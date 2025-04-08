إيران تؤكد تفضيلها للمفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي

صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده تفضل الانخراط في محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة حول برنامجها النووي، مشيرا إلى أن هذا النمط من المفاوضات يتيح نقاشات أكثر جدية وفعالية، إذ أوضح عراقجي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية، أن "المحادثات غير المباشرة تتيح مناقشات حقيقية ومثمرة"، مضيفا أن "إيران ملتزمة بهذا الإطار لضمان مسار تفاوضي بناء"، مشددا على أن طهران تفضل هذا الأسلوب لتجنب ضغوطات محاولات فرض الإرادة الأمريكية التي غالبا ما ترافق الاجتماعات المباشرة.

وكان عراقجي، قد أكد في وقت سابق استعداد بلاده للانخراط في مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن عبر وساطة سلطنة عمان، في خطوة تهدف إلى التوصل إلى حل للأزمة النووية المستمرة.

ويأتي هذا التصريح بعد أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق عن إرسال رسالة إلى المرشد الإيراني بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي، موضحا، أنه في حال تم الوصول إلى حل، فإن واشنطن تدرس خيارين: الحل العسكري والحل الدبلوماسي، مع إعطاء الأولوية للمفاوضات.

ومن الجدير بالذكر أنه في عام 2015، توصلت إيران مع مجموعة 5+1 (بريطانيا، ألمانيا، الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا) إلى اتفاق نووي تاريخي يقضي بتخفيف العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

إلا أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في مايو 2018 تحت إدارة الرئيس ترامب، وأعادت فرض العقوبات على طهران، مما دفع الأخيرة إلى تقليص تدريجي لالتزاماتها النووية والتخلي عن بعض القيود المفروضة على الأبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم.