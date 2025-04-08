الصفحة الدولية

إيران تؤكد تفضيلها للمفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي


صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده تفضل الانخراط في محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة حول برنامجها النووي، مشيرا إلى أن هذا النمط من المفاوضات يتيح نقاشات أكثر جدية وفعالية، إذ أوضح عراقجي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية، أن "المحادثات غير المباشرة تتيح مناقشات حقيقية ومثمرة"، مضيفا أن "إيران ملتزمة بهذا الإطار لضمان مسار تفاوضي بناء"، مشددا على أن طهران تفضل هذا الأسلوب لتجنب ضغوطات محاولات فرض الإرادة الأمريكية التي غالبا ما ترافق الاجتماعات المباشرة.

وكان عراقجي، قد أكد في وقت سابق استعداد بلاده للانخراط في مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن عبر وساطة سلطنة عمان، في خطوة تهدف إلى التوصل إلى حل للأزمة النووية المستمرة.

ويأتي هذا التصريح بعد أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق عن إرسال رسالة إلى المرشد الإيراني بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي، موضحا، أنه في حال تم الوصول إلى حل، فإن واشنطن تدرس خيارين: الحل العسكري والحل الدبلوماسي، مع إعطاء الأولوية للمفاوضات.

ومن الجدير بالذكر أنه في عام 2015، توصلت إيران مع مجموعة 5+1 (بريطانيا، ألمانيا، الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا) إلى اتفاق نووي تاريخي يقضي بتخفيف العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

إلا أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في مايو 2018 تحت إدارة الرئيس ترامب، وأعادت فرض العقوبات على طهران، مما دفع الأخيرة إلى تقليص تدريجي لالتزاماتها النووية والتخلي عن بعض القيود المفروضة على الأبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران تؤكد تفضيلها للمفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن ترامب والتعريفات الجمركية.. هل يشعل تشابك الأزمات صراعاً عالمياً؟
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن تداعيات الاستهداف المحتمل للمفاعلات الإيرانية على مياه الخليج والدول المجاورة
في مقدمتهم ماسك.. مليارديرات ينتقدون رسوم ترامب
الخرف ترامب يهدد الصين ويمهلها يوماً واحداً: تراجعوا فوراً!
الحرس الثوري الإيراني يفكك خلية تابعة لداعش الارهابي خططت لعمليات انتحارية
محامو عمدة إسطنبول يقدمون استئنافا ضد اعتقال "إمام اوغلو"
زعيم المعارضة يتحدى الحكومة ويدعو لانتخابات مبكرة دعما لإمام أوغلو
رئيس أركان الجيش الإيراني: لا نرغب في الحرب ولا نسعى لامتلاك أسلحة نووية
الولايات المتحدة تدق ناقوس الخطر بعد تفشي الحصبة في تكساس
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك